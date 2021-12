Les scientifiques ont découvert un monde sous-marin bizarre et la vidéo est fascinante

Une nouvelle vidéo du Schmidt Ocean Institute nous montre de plus près un magnifique monde sous-marin que vous devez voir par vous-même.

La vidéo a été publiée plus tôt ce mois-ci et comprend une tonne de séquences capturées dans les eaux du bassin de Pescadero, dans le golfe de Californie. Dans le bassin, de multiples cheminées hydrothermales autour de la faille de Pescadero créent des structures géologiques étonnantes, notamment des étangs miroirs à l’envers.

Ce monde sous-marin prospère autour des sources hydrothermales

Source de l’image : Institut de l’océan Schmidt

Compte tenu des niveaux de toxicité de l’eau trouvée autour du bassin de Pescadero, il est extrêmement intriguant de voir à quel point la vie prospère dans des environnements aussi difficiles. Les eaux trouvées à près de trois kilomètres sous la surface de l’océan peuvent souvent atteindre plus de 500 degrés Fahrenheit. Ces températures extrêmes, ainsi que les bouches hydrothermales autour de la zone, créent un monde sous-marin unique comme nous n’en avons jamais vu.

Le bassin entoure une zone connue sous le nom de faille de Pescadero. En tant que telles, les eaux ici interagissent souvent avec le magma trouvé sous le manteau terrestre. Cela crée des chutes d’eau à l’envers lorsque l’eau de mer dissout les minéraux et devient flottante. En raison du changement, l’eau commence à remonter de la croûte profonde. Cela crée des cheminées et des tuyaux pour que le fluide s’écoule.

C’est un spectacle spectaculaire, que nous n’oublierons pas de si tôt.

La vidéo présente plusieurs minutes des différentes vues trouvées autour du bassin. Les téléspectateurs ont un excellent aperçu des différents types de créatures qui habitent cette région. De plus, c’est un aperçu de la façon dont les évents chauffés autour de la zone changent l’environnement. pour créer ce monde sous-marin vivant et prospère. Les scientifiques ont déjà capturé des images du bassin. Cependant, c’est de loin l’une des combinaisons de séquences les plus spectaculaires que nous ayons vues ces dernières années.

La vie chimiosynthétique abonde

Source de l’image : Institut de l’océan Schmidt

Malgré le manque de lumière solaire à ce niveau de l’océan, la vie continue de prospérer dans ce monde sous-marin.

Ces organismes sont appelés organismes chimiosynthétiques, car ils vivent des produits chimiques qui les entourent. Les créatures chimiosynthétiques utilisent l’énergie libérée par les réactions chimiques qui les entourent. Normalement, les créatures trouvées sur notre planète dépendent de l’obtention de leur énergie du soleil. Cela transforme essentiellement les composés inorganiques en composés organiques à l’aide de bactéries et d’archées.

Brittany Washington, l’auteur du post du Schmidt Ocean Institute sur les découvertes, dit que ces organismes sont la première étape de la chaîne alimentaire ici. Ensuite, les animaux comme les vers tubicoles, les crabes et les poulpes mangent les bactéries. En étudiant ces mondes sous-marins, les scientifiques peuvent approfondir les mystères qui entourent l’océan.