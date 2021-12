Les scientifiques ont découvert un nouveau monde massif et ils n’ont aucune idée de comment il s’est formé

Le très grand télescope de l’Observatoire européen austral (oui, c’est bien son nom) a découvert un tout nouveau monde. La planète en question est située à 325 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Centaure. La planète elle-même est en orbite autour de Centauri, un système à deux étoiles que vous pouvez souvent voir à l’œil nu. Les scientifiques disent que ce système stellaire est le système d’hébergement de planètes le plus chaud que nous connaissions. Il est maintenant connu sous le nom de b Centauri (AB)b, ou b Centauri b. De plus, les scientifiques ont découvert que le nouveau monde orbite autour de son étoile à plus de 100 fois la distance entre Jupiter et le Soleil.

Une planète massive pour un système massif

3. La planète est environ dix fois plus lourde que Jupiter et orbite autour du Centaure à 100 fois la distance que Jupiter orbite autour du Soleil. C’est l’une des orbites les plus larges jamais découvertes et pourrait être la clé de la survie de la planète. Crédit : @ESO/L.Calçada/spaceengine.org pic.twitter.com/GFb5cwAXe6 – ESO (@ESO) 8 décembre 2021

Ce qui rend cette nouvelle découverte si intrigante, cependant, c’est que les scientifiques se grattent la tête à ce sujet. En raison de la chaleur du système à deux étoiles, cela n’a pas de sens que des planètes se soient formées en son sein. En tant que tels, les scientifiques sont perplexes quant à la façon dont ce nouveau monde s’est formé.

Les scientifiques disent que la chaleur des deux étoiles du système b Centauri devrait lutter contre la formation de nouveaux mondes ou planètes. De même, la masse pure du système devrait également avoir un effet négatif. Le système b Centauri abrite deux étoiles qui sont collectivement six à dix fois plus lourdes que notre Soleil. En tant que tel, cela en fait le système le plus massif dans lequel les scientifiques ont confirmé la présence d’une planète jusqu’à présent.

La planète elle-même n’est pas à se moquer non plus. Selon l’étude, b Centauri b est 10 fois plus gros que Jupiter. Cela en fait l’un des plus grands nouveaux mondes que l’humanité ait découverts au cours des décennies où nous avons étudié l’espace. Son orbite est également plus grande que tout ce que nous avons vu auparavant. Les chercheurs disent qu’il orbite sur une orbite large 100 fois plus grande que celle de Jupiter autour du soleil. Bien que la découverte soit relativement nouvelle, les chercheurs ont découvert que le télescope de 3,6 m de l’ESO avait capturé une image de la planète il y a près de 20 ans. Cependant, les scientifiques ne l’ont pas reconnu comme une planète à l’époque.

Les scientifiques ne savent pas comment ce nouveau monde s’est formé

Source de l’image : ESA/Hubble & NASA, D. Rosario Remerciements : L. Shatz

L’une des choses les plus déroutantes à propos de ce nouveau monde est le fait que la masse et la chaleur importantes des deux étoiles devraient créer suffisamment de rayonnement à haute énergie pour que tout ce qui l’entoure commence à s’évaporer plus rapidement. Cependant, cette découverte planétaire va à l’encontre de tout ce que nous savons actuellement sur les formations planétaires.

La planète de b Centauri est un monde extraterrestre dans un environnement complètement différent de ce que nous vivons ici sur Terre et dans notre système solaire », co-auteur Gayathri Viswanath, un Ph.D. étudiant à l’Université de Stockholm, a expliqué dans un communiqué de presse de l’ESO. « C’est un environnement rude, dominé par des radiations extrêmes, où tout est à une échelle gigantesque : les étoiles sont plus grosses, la planète est plus grosse, les distances sont plus grandes.

Les chercheurs devront creuser un peu plus les choses pour découvrir exactement comment ce nouveau monde s’est formé.