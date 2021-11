Les scientifiques ont inventé un patch qui administre des vaccins sans injection

Les scientifiques ont peut-être trouvé une meilleure façon d’administrer des vaccins qui ne nécessitent pas d’aiguille.

Selon TheBrighterSide, des scientifiques de l’Université de Stanford et de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill ont créé un patch vaccinal qui, selon eux, offre une meilleure protection qu’un vaccin standard. Le patch, qui est imprimé en 3D, doit être appliqué directement sur la peau. La peau est pleine de cellules immunitaires que les vaccins ciblent généralement, donc pouvoir y déployer la dose directement s’est avéré très efficace dans les cas de test.

Un patch vaccinal est plus efficace que les piqûres d’aiguille standard

Les rapports des Actes de la National Academy of Sciences ont également montré des résultats intéressants. Le vaccin administré par le patch est dix fois plus efficace qu’un vaccin administré dans un muscle du bras avec une aiguille. La méthode est une percée pour l’administration de vaccins.

Plusieurs micro-aiguilles tapissent le bas du patch. Ces aiguilles sont à peine assez longues pour atteindre la peau, elles ne pénètrent donc pas profondément dans le corps. Cela permet une livraison plus efficace.

« En développant cette technologie, nous espérons jeter les bases d’un développement mondial encore plus rapide de vaccins, à des doses plus faibles, d’une manière sans douleur et sans anxiété », a déclaré Joseph M. DeSimone, l’auteur principal de l’étude (selon à TheBrighterSide). DeSimone est professeur de médecine translationnelle et de génie chimique à l’Université de Stanford et professeur émérite à l’UNC-Chapel Hill.

Avantages des patchs vaccinaux

Les avantages qu’un patch vaccinal peut apporter sont astronomiques. Pour recevoir un vaccin, vous devez généralement vous rendre dans une clinique ou un hôpital. Dans le cas du vaccin Covid-19, de nombreux endroits ont permis aux gens de se faire vacciner à d’autres endroits. Avec des aiguilles ordinaires, les médecins ou les prestataires de soins de santé doivent se procurer le vaccin dans un réfrigérateur ou un congélateur, puis en remplir une seringue. Cela nécessite des professionnels formés, ainsi que l’accès à un stockage approprié.

Contrairement à une aiguille, le patch peut être livré n’importe où. Les patchs signifient également moins de déchets, car vous n’avez pas besoin de jeter les aiguilles par la suite. Un patch pourrait également aider à soulager les personnes ayant peur des aiguilles, car elles n’auraient pas besoin de se faire piquer pour se faire vacciner. D’autres moyens que les scientifiques ont découverts pour administrer des vaccins incluent l’utilisation d’un robot pour les administrer sans utiliser d’aiguilles.