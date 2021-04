Les scientifiques ont trouvé un moyen cool de lire votre cerveau – .

Parmi les nombreux projets et aspirations animés pour animaux de compagnie dont vous entendez parfois des magnats de la technologie comme Elon Musk et Mark Zuckerberg parler qui ne relèvent pas des missions principales de leur entreprise, il y a le développement d’un lien direct à consonance dystopique entre les ordinateurs et le cerveau humain. Malgré le facteur effrayant, ils régaleront le public et les journalistes de ce que serait un état quasi magique, de ne pas avoir d’obstacle encombrant – en particulier, un téléphone – qui se situe entre votre esprit et quelle que soit l’action que vous essayez de prendre, ou pensez que vous essayez de communiquer. Surtout compte tenu de la fuite massive de données sur Facebook qui a été révélée au cours du week-end, je ne sais pas combien d’entre nous voudraient donner à Zuckerberg un raccordement direct à notre cerveau, mais tout cela indique néanmoins un intérêt scientifique croissant pour essentiellement » lire «davantage les cerveaux des gens – pour toute une série de raisons.

Les dernières nouvelles des scientifiques de Caltech, par exemple, montrent comment des progrès particulièrement intéressants peuvent être réalisés dans ce domaine, après avoir utilisé une technologie familière, rien de moins. Une collaboration à Caltech a abouti au développement de ce que l’université appelle un «IMC mini-invasif» (pour interface cerveau-machine), qui promet la capacité de «lire» l’activité cérébrale qui correspond aux mouvements planifiés par le sujet étudié. «En utilisant la technologie des ultrasons fonctionnels, il peut cartographier avec précision l’activité cérébrale à partir de régions précises du cerveau à une résolution de 100 micromètres», explique une annonce de Caltech.

Sumner Norman, stagiaire postdoctoral dans le laboratoire Andersen de l’école et co-premier auteur d’une étude sur cette technique (publiée lundi dans la revue Neuron), a déclaré dans l’annonce que: «L’échographie fonctionnelle est une nouvelle méthode incroyablement excitante pour enregistrer un cerveau détaillé activité sans endommager le tissu cérébral. Nous avons repoussé les limites de la neuroimagerie par ultrasons et avons été ravis qu’elle puisse prédire le mouvement. Ce qui est le plus excitant, c’est que la fUS est une technique jeune avec un énorme potentiel – ce n’est que notre première étape pour apporter un IMC de haute performance et moins invasif à plus de gens.

La façon dont cela fonctionne: les ultrasons émettent des impulsions de son haute fréquence. Ensuite, ils mesurent comment les vibrations de ces sons résonnent à travers quelque chose, comme le corps humain. La recherche Caltech poursuit en notant comment cela est fait dans la pratique, par exemple en notant que les globules rouges – similaires au son émis par une ambulance qui passe – augmentent de hauteur lorsqu’ils se rapprochent de la source des ondes ultrasonores, puis meurent. loin alors qu’ils avancent. Par conséquent, mesurer cette activité permet aux chercheurs de mesurer les changements dans le flux sanguin dans le cerveau.

Mikhail Shapiro, professeur de génie chimique et chercheur de l’Institut de recherche médicale sur le patrimoine, qui est également membre du corps professoral affilié à l’Institut Chen, a expliqué que: «Une question clé dans ce travail était – Si nous avons une technique comme l’échographie fonctionnelle qui nous donne des résultats élevés. images de résolution de la dynamique du flux sanguin du cerveau dans l’espace et au fil du temps, y a-t-il suffisamment d’informations à partir de cette imagerie pour décoder quelque chose d’utile sur le comportement?

« La réponse est oui. Cette technique a produit des images détaillées de la dynamique des signaux neuronaux dans notre région cible qui ne pouvaient pas être vues avec d’autres techniques non invasives comme l’IRMf. Nous avons produit un niveau de détail proche de l’électrophysiologie, mais avec une procédure beaucoup moins invasive.

