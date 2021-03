Les scientifiques ont une nouvelle théorie sur cet étrange objet interstellaire – .

Lorsqu’un objet bizarre et rapide a traversé notre système solaire en 2017, il semblait que tout le monde dans le monde de l’astronomie avait remarqué. On a rapidement découvert que l’objet, surnommé Oumuamua, venait de l’extérieur de notre propre système solaire, ce qui en faisait le premier objet interstellaire jamais détecté par les humains. C’est assez excitant en soi, mais une fois que les scientifiques ont convenu qu’il s’agissait d’un corps étranger, la tâche longue et compliquée de l’identifier a commencé, et quatre ans plus tard, cela ne s’est toujours pas arrêté.

Les chercheurs n’ont pu en apprendre beaucoup sur l’objet qu’en raison de sa vitesse et de l’heure à laquelle il a été repéré. L’objet était déjà retourné hors de notre système lorsque les scientifiques ont formé leur équipement pour la première fois à l’observer, nous ne savons donc que peu de choses. D’une part, il avait la forme d’un cigare ou peut-être d’une crêpe (de toute façon, il avait un profil maigre vu de côté), et il accélérait en sortant de notre système. Ces deux choses ont laissé les scientifiques se gratter la tête, mais une nouvelle étude suggère les origines possibles de l’objet, et cela vaut vraiment la peine d’être pris en considération.

Comme Gardien rapports, les chercheurs à l’origine d’une paire de nouveaux articles publiés par l’American Geophysical Union croient qu’Oumuamua était un morceau d’un autre monde. Le visiteur, disent-ils, avait probablement la forme d’un cookie, et il est probable que c’était un morceau d’une planète comme Pluton qui s’était en quelque sorte libérée et a été envoyée voler dans l’espace.

Cela peut sembler une théorie sauvage, et je suppose que c’est le cas, mais les scientifiques ont une très bonne raison de croire qu’elle est plausible. Le fait qu’Oumuamua ait accéléré en quittant notre système solaire est peut-être la chose la plus étrange à ce sujet. Lorsque les objets s’éloignent du Soleil, ils ralentissent toujours en raison de la force de gravité intense, mais pas Oumuamua. Le fait qu’il ait accéléré en partant a suscité de nombreuses théories sur ses origines, y compris la possibilité qu’il s’agisse d’une sorte de vaisseau spatial ou de sonde extraterrestre, ou peut-être d’un morceau de déchets spatiaux extraterrestres mis au rebut.

L’équipe derrière cette étude y a pensé un peu différemment. L’accélération, disent-ils, était probablement due au fait que l’objet avait une forte concentration de glace azotée. Au fur et à mesure que l’azote se sublimait en gaz, alors qu’il était chauffé par le Soleil, il était capable d’accélérer mais de ne pas laisser une queue visible comme une comète, estiment les chercheurs.

Malheureusement, c’est l’une de ces questions curieuses à laquelle il ne sera probablement jamais répondu de manière concluante. Oumuamua est déjà dirigé hors de notre système solaire et est trop loin pour qu’il puisse être observé par un télescope moderne. C’est révolu depuis longtemps, et tout ce que nous avons à faire, c’est ce que nous avons déjà observé, ce qui, malheureusement, n’est pas grand-chose. La seule façon de savoir exactement ce que c’est, c’est s’il s’agissait vraiment d’un vaisseau spatial extraterrestre et qu’il a décidé de revenir pour une deuxième visite.

