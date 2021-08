Les scientifiques osent déjà prédire l’année exacte de la prochaine grande pandémie | La vie

Nous n’avons pas encore terminé la pandémie de COVID-19, et les chercheurs placent déjà la prochaine dans le temps.

Les pandémies existent depuis toujours, mais l’actuelle COVID-19[feminine C’est la plus médiatique de toutes, et pourrait être le prélude à de futures pandémies qui pourraient mettre en danger même l’existence de la race humaine, et il est probable que, selon votre âge, vous deviez vivre une autre pandémie dans les années à venir.

Tout est basé sur un modèle statistique, et les statistiques ont une chose : elles se trompent rarement. Ainsi, lorsque les chercheurs disent déjà que la prochaine pandémie majeure pourrait être imminente, dans quelques décennies à peine, vous devez en tenir compte.

Désormais, des chercheurs du Université de Duke, basés sur des travaux statistiques pour estimer la probabilité que différentes pandémies se reproduisent au cours des prochaines décennies, ils nous montrent dans un nouvel article publié dans la revue PNAS qu’une autre urgence sanitaire est très proche dans le temps.

Est-il possible de contracter le coronavirus par l’eau ? Voyons quelles sont les probabilités, et les mesures à prendre lorsque nous allons à la piscine ou à la plage.

Pour cela, l’équipe de chercheurs a analysé les principales épidémies enregistrées dans le passé telles que les observations de peste, de choléra, de nouvelles souches de grippe et d’autres agents pathogènes remontant à 350 ans pour arriver à ces estimations. Ils étaient basés sur des épidémies de maladies émergentes ou ré-émergentes qui ont tué au moins 10 000 personnes.

Sur la base de sa méthode statistique, précédemment utilisée pour estimer le risque d’événements météorologiques extrêmes, peut spécifier une probabilité approximative de pandémies sur une base annuelle. Concernant une pandémie similaire à l’actuel COVID-19, ils estiment que la probabilité qu’un événement similaire se produise est d’environ 2%, ce qui signifierait que cela devrait se produire une fois de plus au cours des 59 prochaines années.

La variole, la grippe espagnole ou la peste noire font partie des pandémies qui ont réussi à mettre fin à la vie de millions de personnes dans le monde.

De cette façon, selon votre âge, il est fort probable que vous deviez vivre une autre pandémie dans les années à venir, et à un âge beaucoup plus avancé avec lequel vous auriez un plus grand risque pour votre santé. Concernant des pandémies beaucoup plus meurtrières comme la grippe espagnole de 1918, ils affirment qu’ils ne s’attendent pas à ce qu’elle se répète avant environ 400 ans.

Mais cela dans le meilleur des cas, car l’équipe s’est également appuyée sur des estimations et diverses probabilités. déclarant que les épidémies de telles pandémies pourraient même être beaucoup plus régulières au fil du temps, et plus encore dans la situation mondialisée actuelle et le changement climatique qui rend les différents agents pathogènes beaucoup plus faciles à sauter entre différentes espèces, comme entre d’autres animaux et les humains.

Ce que l’équipe de recherche entend avec ce type d’étude est de démontrer à la société que les pandémies sont relativement susceptibles de se multiplier au cours des prochaines décennies, il ne devrait donc pas nous prendre au dépourvu et la société devrait être prête à atténuer son impact lorsqu’il arrivera, par exemple, en faisant déjà préparer des vaccins à grande échelle.