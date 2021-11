Les scientifiques pensent avoir trouvé une nouvelle façon de guérir l’obésité

Jusqu’à 650 millions de personnes de 18 ans et plus étaient obèses en 2016, sur près de 2 milliards de personnes en surpoids dans le monde. L’obésité est un problème grave et un facteur de risque important pour le diabète et les maladies cardiovasculaires, y compris les problèmes cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. La pandémie a également révélé une corrélation entre le poids et la gravité du COVID-19, constatant que les patients en surpoids et obèses sont plus susceptibles de présenter des complications. Les chercheurs étudient diverses façons de traiter l’obésité, certains médicaments étant déjà très prometteurs. De nouvelles recherches ont identifié une autre approche pour traiter l’obésité. Les scientifiques ont découvert qu’une série de gènes contrôlant la voie de signalisation Hippo pourrait jouer un rôle direct dans la prise de poids.

Étudier les mouches pour soigner les humains

Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont étudié les mouches des fruits pour déterminer si la génétique joue un rôle dans la façon dont le corps gère et stocke le poids. La mouche des fruits offre aux scientifiques un moyen simple d’étudier les gènes liés à des conditions médicales telles que l’obésité. Les expériences sont moins chères et plus rapides que d’utiliser des animaux dans le même but, note Phys.org.

Les scientifiques peuvent cribler plusieurs gènes simultanément tout en menant des expériences. Les mouches se comportent comme les humains en matière de poids et de santé. Ils prendront du poids et développeront des problèmes cardiaques lorsqu’ils auront un régime riche en graisses ou en sucre. Les gènes qui gèrent le poids chez les mouches des fruits ont des gènes correspondants chez l’homme. C’est là qu’intervient la voie Hippo.

Les chercheurs de Cambridge ont d’abord recherché les gènes de l’obésité chez l’homme, trouvant de petits changements génétiques dans deux copies de gènes chez les personnes souffrant d’obésité sévère à début précoce. Ils ont utilisé une technique appelée ARN interférence (ARNi) pour réduire l’activité de chacun de ces gènes afin de voir l’effet sur les niveaux de triacylglycéride. C’est la principale molécule de stockage des graisses chez les mouches.

Les gènes de l’hippopotame et l’obésité

Ils ont constaté que les niveaux de triacylglycérides augmentaient de manière significative lors de la réduction de l’activité de quatre gènes dont un appelé dachsous. Ce gène fait partie de la voie de signalisation Hippo dans le cerveau. C’est la première fois qu’une étude l’associe à l’obésité humaine.

Les auteurs ont découvert que la réduction des liens dans la voie modifiait également considérablement les niveaux de triacylglycérides. La graisse a augmenté de manière significative lorsque l’activité génique réduite était confinée aux neurones, signalant que le système nerveux central contrôlait les dépôts de graisse.

Les chercheurs ont également lié l’obésité chez l’homme à deux variantes rares de gènes codant pour deux autres membres de la voie Hippo chez l’homme, FAT4 et TAOK2.

Activer les gènes de l’hippopotame ou les stimuler avec des médicaments pourrait avoir l’effet inverse. Ils pourraient réduire les dépôts de graisse, ce qui pourrait réduire le risque de développer une obésité.

« Les études sur les personnes obèses ont le potentiel d’identifier des gènes qui, une fois mutés, pourraient conduire à l’obésité humaine », a déclaré le co-auteur, le Dr Andrea Brand, dans un communiqué. «Cependant, l’établissement d’une relation fonctionnelle entre ces gènes candidats et l’obésité est difficile. Nous avons pu évaluer la fonction des gènes candidats chez l’humble mouche des fruits et non seulement identifié quatre nouveaux gènes de l’obésité, mais également prédit un cinquième, dans lequel des variantes rares ont ensuite été trouvées chez les individus obèses.

Le nom Hippo n’est qu’une coïncidence. Il s’agit de la première étude liant les gènes de l’hippopotame à l’obésité. La voie Hippo contrôle la taille des organes chez les animaux et les humains. C’est pourquoi il est souvent étudié dans la recherche sur le cancer. « Les gènes ont toutes sortes de noms amusants et merveilleux, y compris « gros » et « grassouillet », même s’ils ne sont pas associés à ces choses », a déclaré le Dr Neha Agrawal au Sun.

La découverte pourrait conduire à de nouvelles thérapies qui pourraient avoir un impact sur la voie Hippo pour traiter l’obésité. L’étude complète devrait être disponible dans PLoS Biology.