Les scientifiques pensent qu’ils peuvent utiliser votre corps pour charger des appareils électroniques sans fil – .

La recharge sans fil est une fonctionnalité de smartphone que nous tenons pour acquise et que nous attendons de tous les combinés haut de gamme. Mais la technologie de recharge sans fil n’en est qu’à ses balbutiements, et ce que nous appelons actuellement la recharge sans fil est très limité. Pour recharger sans fil une batterie, nous avons besoin de composants particuliers installés dans les smartphones, les montres et les écouteurs. Nous plaçons ensuite ces gadgets sur un tapis de chargement ou dans un étui, et nous ne pouvons pas les utiliser pendant qu’ils se rechargent. La recharge sans fil n’est guère plus qu’une commodité qui nous permet de recharger continuellement la batterie du smartphone lorsque nous ne l’utilisons pas.

Il est vrai que la recharge sans fil dans toute la pièce est le type de technologie de recharge de batterie sans fil que nous recherchons. Plusieurs entreprises développent déjà la recharge sans fil longue distance. Certains le font discrètement, tandis que d’autres ont déjà annoncé les premières technologies et dispositifs conceptuels. Nous avons vu des démonstrations de recharge sans fil longue distance des fabricants chinois de smartphones Xiaomi, Oppo et Motorola cette année, ce dernier ayant au moins deux versions différentes de la technologie. Mais des chercheurs de Singapour ont développé un moyen encore plus inhabituel de charger un appareil sans fil. Ils veulent utiliser le corps humain pour transmettre l’énergie d’un smartphone placé dans la poche de l’utilisateur à un appareil portable au poignet, ou inversement.

La technologie semble provenir de l’un des derniers films de science-fiction, mais les scientifiques singapouriens ont en fait trouvé un moyen d’exploiter le corps humain pour la transmission d’énergie sans fil. L’équipe du département de génie électrique et informatique de l’Université nationale de Singapour (NUS) a publié ses conclusions dans Nature Electronics (via Gadgets 360).

La technologie est destinée à résoudre les problèmes d’ombrage corporel qui peuvent apparaître lors du chargement sans fil d’appareils dans une petite zone intérieure. Plutôt que d’avoir un système de charge sans fil longue distance qui projette de l’énergie autour d’un corps humain dans la pièce, le nouveau système transformerait le corps en un élément pouvant alimenter la charge sans fil.

Les scientifiques du NUS ont développé un processus de transmission d’énergie couplé au corps pour permettre à deux appareils ou plus d’échanger de l’énergie en utilisant le corps humain comme support. Un émetteur est placé sur une source d’alimentation, comme une montre connectée au poignet. Le système peut ensuite exploiter l’énergie de cette source pour recharger plusieurs appareils à proximité immédiate de l’utilisateur, chacun doté d’un récepteur. L’émetteur et le récepteur contiendraient des puces qui rendraient la transmission de puissance possible.

Cela permettrait à un utilisateur de ne se soucier que de recharger un seul appareil sans enlever les gadgets portables comme une montre intelligente ou des écouteurs sans fil. Un smartphone avec sa batterie plus grosse serait un meilleur candidat pour transmettre l’énergie aux appareils portables autour de l’utilisateur.

De plus, les chercheurs du NUS ont examiné si le corps humain pouvait collecter de l’énergie dans l’environnement immédiat et la transformer en énergie qui pourrait recharger les batteries des appareils portables à proximité. L’équipe a essayé de récolter les ondes électromagnétiques auxquelles les gens sont régulièrement exposés au bureau ou à la maison, comme les ordinateurs portables ou autres appareils électroniques. La technologie leur permet de récolter cette énergie inexploitée et d’alimenter les appareils portables, quel que soit l’endroit où ils se trouvent sur le corps. Cela dit, il est trop tôt pour dire si cette technologie futuriste sera un jour utilisée dans des appareils commerciaux.

