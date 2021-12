Les scientifiques pharmaceutiques admettent que les vaccins COVID peuvent provoquer des caillots sanguins

par Vasko Kohlmayer, Lew Rockwell :

« AstraZeneca découvre ce qui déclenche les caillots sanguins après son injection », lit-on récemment dans Mail Online.

« Oh oh oh! » on a envie de s’exclamer. Donc, c’est vrai, après tout. Après près d’un an d’obstructions et de démentis, ils admettent officiellement que les vaccins Covid peuvent, en fait, provoquer des caillots sanguins.

Cela sera sans aucun doute un grand choc pour ceux qui croient aux récits des médias grand public où tous les discours sur les blessures causées par les vaccins ont jusqu’à présent été rejetés comme de la « désinformation » par ces anti-vaccins de droite.

On nous a répété à maintes reprises que seuls les fous croiraient que les vaccins Covid pourraient être dangereux. Après tout, les scientifiques et les responsables de la santé publique nous ont toujours rassurés sur le fait que ces vaccins sont « totalement sûrs et efficaces ».

Il s’avère, cependant, que le mantra « complètement sûr et efficace » n’est pas vrai, puisque ces scientifiques d’élite qui ont conçu ces vaccins admettent maintenant que leur produit peut également générer des caillots sanguins.

Mais nous ne devons pas trop nous en inquiéter, car ils nous informent également utilement qu’ils ont peut-être découvert ce qui, dans leurs vaccins, provoque ces effets secondaires mortels :

« Ils ont découvert que la coque du vaccin vectoriel – le virus du rhume affaibli utilisé pour enseigner aux cellules comment neutraliser Covid – agit parfois comme un aimant et attire les plaquettes, une protéine présente dans le sang. Pour des raisons que les scientifiques étudient toujours, le corps confond alors ces plaquettes avec une menace et produit des anticorps pour les combattre. La combinaison des plaquettes et des anticorps qui s’agglutinent conduit à la formation de caillots sanguins dangereux. » [emphasis added]

Félicitations pour cette découverte, mais elle arrive un peu tard dans le jeu après que des centaines de millions de doses d’AstraZeneca aient été injectées dans le corps des gens dans le monde.

Pour éviter que de telles situations désagréables ne surviennent, les vaccins doivent normalement subir des tests approfondis, ce qui est un processus qui prend généralement plusieurs années.

Ces procédures gênantes, cependant, ont été en grande partie abandonnées en ce qui concerne les vaccins Covid, qui n’ont subi que quelques mois de tests avant d’être déployés. Seules les phases 1 et 2 des essais auraient été achevées – et cela à la hâte – avant que l’autorisation d’urgence ne soit donnée pour commencer l’administration de masse. À l’heure actuelle, le public est obligé de participer aux phases 3 et 4 des essais et, sans surprise, les gens souffrent de toutes sortes d’effets secondaires « imprévus ».

On se demande seulement quels autres effets secondaires mortels nous découvrirons dans les mois et les années à venir.

Une chose semble tout à fait certaine à ce stade : ces vaccins ne sont pas aussi sûrs qu’initialement annoncé.

Considérez le graphique ci-dessous qui exprime les données de la base de données VAERS. Comme vous le savez peut-être, VAERS signifie Vaccine Adverse Event Reporting System, qui est une installation gérée par le gouvernement américain qui collecte des informations sur les effets secondaires des vaccins.

Le graphique montre le nombre de rapports annuels de décès suite à la vaccination au cours des trente dernières années. Il montre que les chiffres sont restés relativement stables de 1990 à 2020 et étaient généralement inférieurs à 500 cas par an. Cela a radicalement changé vers la fin de 2020 lorsque les vaccins Covid ont été introduits. À ce stade, nous assistons à une explosion rapide des rapports de décès. Donc exponentielle est l’augmentation que la ligne du graphique tire presque verticalement.

Vous pouvez voir la source du graphique ici.

Il devrait être très préoccupant qu’au cours des 12 derniers mois, il y ait eu plus de rapports de décès liés au vaccin qu’au cours des 29 années précédentes combinées.

