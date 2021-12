Les scientifiques pourraient créer de l’exercice dans une pilule avec cette particule nouvellement découverte

Vous pourrez peut-être sauter la journée des jambes à la salle de sport tout en profitant des avantages de l’exercice. « Comment? » Je vous entends demander. Eh bien, les scientifiques ont découvert une particule qui pourrait être utilisée pour fabriquer une pilule d’exercice.

Selon des chercheurs de l’Université nationale australienne (ANU), la particule leur permettrait de créer quelque chose qui reproduit certains des effets de l’exercice sans avoir besoin de se déplacer physiquement. Ils ont identifié un signal moléculaire qui est envoyé à notre cerveau et à nos yeux après l’exercice. C’est un énorme pas en avant dans la compréhension des avantages qui découlent de l’exercice. Si les scientifiques sont capables de le reproduire, nous pourrions nous retrouver avec un médicament vraiment bénéfique pour les patients à risque, comme une pilule d’exercice.

Comment une pilule d’exercice pourrait aider les gens

Pilulier contenant divers médicaments sur une table. Source de l’image : Eric Hood/Adobe

Bien sûr, l’idée derrière une pilule d’exercice n’est pas exactement un remplacement pour un voyage au gymnase. Cette pilule ne va pas vous rendre buff comme Chris Pratt ou Dwayne Johnson. Pour y parvenir, vous devrez réellement mettre le niveau de travail qu’ils font. Ce qu’une pilule d’exercice pourrait faire, cependant, c’est aider à ralentir la progression de certaines maladies. Cela se produirait en offrant à ces patients certains des avantages que notre corps tire de l’exercice.

« Nous avons constaté que les avantages de l’exercice vont bien au-delà de ce qui est traditionnellement connu », a écrit Joshua Chu-Tan, coauteur de l’histoire, dans un communiqué de presse.

Fondamentalement, l’exercice fait plus pour notre corps que simplement brûler les graisses et nous aider à rester en forme. En fait, selon l’étude, notre corps libère des molécules lorsque nous faisons de l’exercice. Ceux-ci peuvent aider à stimuler le cerveau et même les yeux. Cela offre ensuite d’autres avantages qui permettent à notre corps de ralentir la progression de maladies comme la maladie de Parkinson et même la maladie d’Alzheimer.

« Nous prescrivons essentiellement le message moléculaire de l’exercice à ceux qui n’en sont pas physiquement capables », a écrit Riccardo Natoli, un autre co-auteur et responsable de Clear Vision Research à l’ANU dans le communiqué. La recherche a commencé à l’origine comme une tentative de découvrir les effets de l’exercice sur la rétine humaine. Dans le passé, des recherches ont montré que l’exercice peut aider à garder une vue saine. Mais, nous n’avons jamais pleinement compris l’impact que cela peut avoir.

L’exercice peut-il réellement être aussi efficace ?

L’illustration montre les effets de l’exercice sur certaines cellules de la moelle osseuse, ce qui conduit à la production de lymphocytes, des cellules du système immunitaire qui combattent les infections. Source de l’image : Shen et al. par la nature

Avec ces nouvelles preuves, nous pourrions examiner un nombre complètement imprévu d’avantages que l’exercice apporte à la table. Si les chercheurs peuvent synthétiser les molécules envoyées dans le corps lorsque nous faisons de l’exercice, nous pourrions nous retrouver avec une pilule d’exercice efficace semblable à une vitamine.

Les médecins pourraient alors prescrire cette pilule aux patients qui ne sont pas en mesure de faire de l’exercice par eux-mêmes. Tout cela sonne un peu de science-fiction. Mais, c’est incroyable à quel point la médecine et la science aident à pousser des traitements comme celui-ci. Bien sûr, ce serait cool si je pouvais prendre une vitamine pour m’aider à éliminer les kilos en trop que j’ai pris autour de Thanksgiving. Mais, une pilule qui pourrait ralentir efficacement la progression de maladies comme la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer… Eh bien, c’est quelque chose que je peux soutenir de tout mon cœur.