Les scientifiques prétendent qu’Hawaï est Mars – .

Les humains n’ont jamais voyagé sur une autre planète. Nous avons visité la lune de la Terre, mais malgré l’envoi de rovers, d’orbiteurs et de sondes dans des endroits comme Mars, Jupiter, Saturne et Vénus, nous n’avons même jamais envoyé d’humains en orbite autour d’une autre planète, et encore moins de terres et de voir les sites. Mars est certainement le meilleur candidat pour l’exploration humaine, et des agences spatiales comme la NASA jettent déjà les bases de ces futures missions. L’une des façons dont les scientifiques se préparent pour des missions avec équipage sur Mars consiste à tester ce que cela pourrait être d’explorer les caractéristiques les plus intéressantes de la planète tout en portant un équipement de protection.

C’est exactement ce qui se passe à HI-SEAS, l’analogue et simulation d’exploration spatiale d’Hawaï, situé sur la grande île d’Hawaï. Le site est un lieu de recherche et un analogue de l’habitat de Mars, ce qui signifie que les chercheurs et les groupes peuvent utiliser l’emplacement pour simuler ce à quoi cela pourrait ressembler sur Mars ou sur la Lune. Les scientifiques s’y sont récemment installés et ont exploré des tubes de lave sur l’île qui ressemblent à ce que les astronautes pourraient explorer lorsqu’ils feraient enfin le voyage sur la planète rouge.

Les tubes de lave existent sur Mars et sur la Lune comme ils le font sur Terre. Ils sont grands, creux et pourraient détenir des secrets sur le monde dont ils font partie, tout en étant un point chaud pour la recherche de la vie extraterrestre. Si la vie existait sur Mars, elle a peut-être persisté plus longtemps dans des endroits comme des tubes de lave dormants avant de mourir. Mais explorer ces structures ressemblant à des grottes peut être difficile même avec du matériel léger, il est donc important de comprendre ce à quoi les astronautes pourraient être confrontés lorsqu’ils essaient de les étudier en portant des combinaisons spatiales.

«Faire des recherches sur les combinaisons sous contraintes EVA rend tout beaucoup plus difficile à faire, et tout cela prend trois fois plus de temps», a déclaré Michaela Musilova, directrice du projet HI-SEAS, dans un communiqué. trouver les meilleures méthodes et créer les meilleures combinaisons EVA afin que nous puissions effectuer ce genre de recherche sur la Lune et Mars un jour.

Et les tubes de lave sur la Lune et sur Mars ne sont pas seulement d’excellents sites de recherche, ils pourraient également finir par abriter des voyageurs de l’espace. Les radiations spatiales constitueront un danger très sérieux pour les premiers voyageurs à s’aventurer de la Terre à la surface de Mars. Construire une structure pour se protéger contre le rayonnement cosmique est une priorité absolue, mais se cacher dans un tube de lave dormant avec un épais plafond de roche pourrait offrir une protection encore meilleure. Ces premiers voyageurs interplanétaires pourraient finir par construire leurs maisons de fortune sur Mars à l’intérieur de tubes de lave pour une défense supplémentaire contre les éléments.

Nous sommes encore à au moins une décennie ou deux des humains ayant la technologie pour envoyer en toute sécurité une mission avec équipage sur Mars. Chaque fois que cela se produit, il est bon de savoir qu’il y a des abris sur la planète rouge qui les attendent.

