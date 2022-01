Les scientifiques prévoient d’envoyer des vers dans les étoiles

01/07/2022

Pablo Javier Piacente

Les scientifiques envisagent le lancement de minuscules formes de vie dans l’espace interstellaire : des vers microscopiques C. elegans pourraient être envoyés hors du système solaire dans de petits engins spatiaux qui atteindraient une vitesse proche de la vitesse de la lumière.

Des chercheurs de l’Université de Californie à Santa Barbara, aux États-Unis, ont postulé dans une nouvelle étude que les meilleurs astronautes pour la première voyage interstellaire ils ne seraient pas humains : les spécialistes pensent que l’alternative la plus intéressante serait d’envoyer des milliers de vers dans des vaisseaux spatiaux en forme de wafer. Le vaisseau spatial serait propulsé à des vitesses incroyables et pourrait atteindre Proxima Centauri dans environ 20 ans, renvoyant des informations précieuses à la Terre via la communication photonique.

Une utopie proche de la réalité ?

Bien que les humains aient considérablement progressé au cours des dernières décennies dans l’exploration spatiale au sein du système solaire, les missions vers d’autres systèmes stellaires sont toujours l’apanage exclusif de la science-fiction. Outre les technologies de propulsion ou les conditions de voyage, la plus grande limitation est le temps et la distance : des sondes comme celles utilisées dans la mission Voyager, qui ont réussi à quitter le système solaire à travers l’héliosphère, il faudrait plus de 80 000 ans pour atteindre le système extrasolaire le plus proche.

Selon un communiqué, des astronomes américains ont imaginé une solution à ce problème, qui intègre de nouvelles formes de propulsion et l’utilisation de vers microscopiques comme voyageurs interstellaires. En principe, deux nouvelles études publiées dans arXiv et dans Acta Astronautica ont développé une approche propulsive cela élimine l’option des carburants dans les engins spatiaux, sachant qu’ils ne pourront jamais accomplir que les missions atteignent les vitesses nécessaires pour se déplacer en dehors du système solaire.

Au lieu de cela, ils proposent utiliser la lumière pour alimenter de petites sondes, avec une instrumentation embarquée pour détecter, collecter et transmettre des données vers la Terre. Ils atteindraient des vitesses allant jusqu’à 30% de la vitesse de la lumière, en utilisant comme propulseur un réseau laser stationné sur Terre, ou éventuellement sur la Lune. De cette façon, la source propulsive serait externe à l’engin spatial et resterait sur notre planète ou sur notre satellite naturel.

Gaufrettes et vers interstellaires

Les vaisseaux spatiaux, qui « tireraient dessus & rdquor; à des vitesses relativistes, ils ressembleraient à une « wafer & rdquor; semi-conducteur, ayant un bord pour se protéger du rayonnement et du bombardement de poussière spatiale lorsqu’ils traversent le milieu interstellaire. Ils voyageraient à environ 160 millions de kilomètres par heure, atteignant le prochain système stellaire, Proxima Centauri, dans deux décennies. Logiquement, ces vitesses rendraient l’incorporation d’un équipage humain irréalisable.

Au lieu de cela, les scientifiques ont pensé que C. elegans vers Ils pourraient être les bons astronautes. Avec une vaste expérience dans les voyages spatiaux, des expériences à bord de la Station spatiale internationale et même une histoire d’avoir survécu à la tragique désintégration de la navette Columbia, les petits nématodes seraient l’alternative parfaite. Un point crucial est qu’ils peuvent atteindre un statut de « animation suspendue & rdquor;, dans laquelle ils arrêtent pratiquement toute fonction métabolique mais sont toujours en vie.

De cette façon, des milliers de ces vers pourraient être placés sur un vaisseau spatial en forme de plaquette, voyageant dans cet état « suspendu ». jusqu’à atteindre la destination souhaitée. Ensuite, ils pourraient être « éveillés & rdquor; et surveillé avec précision pour détecter tout effet de voyage interstellaire dans ta biologie, transmettant les observations à la Terre par communication photonique. Les informations envoyées par la lumière seraient vitales pour améliorer progressivement les conditions jusqu’à ce que, à un moment donné, des voyages interstellaires puissent être effectués par des êtres humains.

