Les scientifiques prouvent que les chats sont instinctivement attirés par les boîtes – .

Internet regorge de clips hilarants de chats qui ont du mal à rentrer dans toutes sortes de boîtes. Les chats de toutes tailles adorent les boîtes de toutes tailles et les résultats sont tout simplement incroyables. Les mèmes aussi. Cet amour pour les boîtes est si bien connu que les scientifiques ont cherché à déterminer si les chats sont construits pour aimer cette forme géométrique particulière en faveur des autres.

Et ils ont découvert que les chats s’asseyaient en effet dans n’importe quelle boîte, même si c’est une boîte invisible qui n’existe pas. On ne sait toujours pas pourquoi cela se produit, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour expliquer la préférence d’un félin pour les formes rectangulaires, mais les chercheurs ont montré que les chats peuvent facilement être dupés avec des illusions en forme de boîte.

Gabriella Smith, scientifique en cognition animale au Hunter College’s Thinking Dog Center à New York, a mené une expérience scientifique avec des chats domestiques, publiant les résultats dans Applied Animal Behavior Science avec le titre «If I fit I sits: A citizen science investigation into illusory contour sensibilité chez les chats domestiques. »

Les auteurs ont utilisé l’illusion de Kanisza, qui consiste à disposer quatre formes «Pac Man» sur le sol de manière à leur faire suggérer les contours d’un carré, comme le montre le clip suivant.

Chat entrant dans une pièce et assis dans un carré illusoire. Source de l’image: Tara McCready via LiveScience

Ils ont inscrit plus de 560 propriétaires de chats sur Twitter pour le projet, leur fournissant des instructions claires pour les expériences. Pendant six jours, les volontaires ont utilisé les formes en papier pour créer des illusions carrées. Il a également été conseillé aux propriétaires de chats de porter des lunettes de soleil pour ne pas influencer leurs chats.

Les formes ont été placées sur le sol, puis les chats ont été invités dans la pièce. Les propriétaires ont ensuite vérifié pour voir quelles formes les chats ont choisi de s’asseoir pendant plus de 3 secondes dans les 5 minutes après leur entrée dans la pièce.

«En raison des recherches connues selon lesquelles les chats se comportent le plus naturellement dans des environnements familiers comme la maison, le format de la science citoyenne de cette étude était parfaitement adapté», a déclaré Smith à LiveScience.

De tous les volontaires, seulement 30 ont terminé les tests. Seuls 9 chats ont fait au moins un choix lors des expériences. Les félins ont choisi le carré illusoire sept fois, presque autant que les huit fois que les chats ont choisi de vrais carrés. Cela indique que les chats sont sensibles à l’illusion. Smith a déclaré que la découverte «nous informe sur l’évolution de leur vision, en particulier leur sensibilité aux contours et comment elle se compare aux humains et aux autres animaux».

On ne sait pas pourquoi l’un des chats a choisi une forme différente au lieu du carré. «Cela pourrait être expliqué comme une attraction pour les nouveaux stimuli sur le sol, et pas nécessairement comme une attirance pour les attributs en forme de boîte du contrôle», a déclaré Smith.

Les chercheurs ne peuvent toujours pas expliquer la raison de ce choix. Il se peut que les chats se sentent à l’aise dans des boîtes. Ou ce sont leurs instincts qui pourraient entrer en jeu. Les boîtes sont un excellent endroit pour se cacher et traquer des proies, même si les chats domestiques n’ont guère besoin de traquer quoi que ce soit. Les scientifiques prévoient de voir si les versions 3D de l’illusion de Kanizsa fonctionnent aussi bien et si les grands félins non domestiqués se comporteraient également de la même manière.

