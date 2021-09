Les scientifiques savent déjà d’où viendra la prochaine pandémie

in

16/09/2021 à 21h00 CEST

Seuls deux nouveaux coronavirus se sont propagés dans le monde au cours de ce siècle, dont nous sommes déjà depuis deux décennies :

– Le SRAS-CoV, qui a provoqué une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003.

– Et le SARS-CoV-2, qui est le virus qui cause le Covid-19.

Mais « ces deux cas ne sont peut-être que la pointe de l’iceberg de nombreuses infections non détectées par des virus apparentés provenant de chauves-souris. C’est ce que dit un nouveau document que la prestigieuse revue Science a rassemblé aujourd’hui.

Dans un article pré-imprimé publié hier sur Medxriv, sans être évalué par des pairs, les chercheurs estiment que quelque 400 000 personnes sont susceptibles d’être infectées par des coronavirus liés au SRAS chaque année.

Mais c’est un chiffre avec peu de fondement scientifique, car “il n’y a pas de données fiables sur la fréquence de propagation des zoonoses, et c’est quelque chose que nous devons résoudre”.

Carte détaillée des habitats des chauves-souris

Les auteurs de cette étude, dont Peter Daszak de l’EcoHealth Alliance et Linfa Wang de la Duke-NUS School of Medicine de Singapour, ont combiné les données pour tenter de détecter où le nouveau coronavirus du futur est susceptible d’apparaître.

La première chose qu’ils ont faite a été une analyse détaillée des habitats de 23 espèces de chauves-souris connues pour abriter des coronavirus liés au SRAS.

Ils l’ont ensuite complété avec des données sur les endroits où les humains vivent à proximité.

Et en conséquence, ils ont créé une carte avec les possibles points chauds d’infection.

Dans leurs résultats, ils déclarent qu’environ 500 millions de personnes vivent dans des zones où le prochain point zéro pourrait être, notamment le nord de l’Inde, le Népal, le Myanmar et la majeure partie de l’Asie du Sud-Est.

Mais ils considèrent que le risque est le plus élevé dans le sud de la Chine, au Vietnam, au Cambodge, à Java et dans d’autres îles indonésiennes (voir la carte ci-dessous).

Le prochain point zéro ?

“Il s’agit d’une analyse définitive de l’endroit de la planète où le prochain virus similaire au SRAS ou au COVID est le plus susceptible d’émerger”, a déclaré Daszak.

Les cartes peuvent être une bonne base pour guider les efforts que nous devrions commencer à faire maintenant, afin de réduire la probabilité qu’une nouvelle infection devienne incontrôlable.

À cette fin, nous devons changer les comportements dans les communautés à haut risque et concentrer la surveillance dans ces zones pour détecter les nouvelles épidémies avant qu’elles ne soient irréversibles.

Et puisque ce sont des scientifiques convaincus que le Covid est venu de la nature et non d’un laboratoire, ils considèrent qu’ils peuvent aussi être utiles pour guider les efforts pour trouver l’origine naturelle du virus, lorsqu’il arrivera.

Chaque année, il y a des milliers d’infections au SRAS non détectées

Selon ces chercheurs, de petites enquêtes menées avant l’épidémie de Covid-19 ont suggéré que certaines personnes en Asie du Sud-Est hébergent des anticorps contre les coronavirus liés au SRAS.

En combinant combien de temps les anticorps restent dans le sang avec des données sur la fréquence à laquelle les gens rencontrent des chauves-souris, les chercheurs ont estimé que quelque 400 000 infections humaines non détectées avec des chauves-souris se produisent chaque année dans la région.

Daszak dit que les interactions avec les chauves-souris sont beaucoup plus courantes qu’on ne le pense :

– « Vivre là-bas, c’est s’exposer : les gens se réfugient dans les grottes, extraient le guano des grottes, chassent et mangent les chauves-souris.

400 000 infections par an, ce n’est pas tant

Pour cette raison, même si 400 000 infections par an peuvent sembler beaucoup, la virologue Angela Rasmussen, de l’Université de la Saskatchewan, considère que « dans une région comptant probablement des centaines de millions de chauves-souris et près de 500 millions d’habitants, il n’y a pas tant que ça .”

En outre, la plupart des infections occultes sont susceptibles d’être de courte durée et de ne pas entraîner de transmission supplémentaire :

Parce que les virus ne sont pas bien adaptés à l’homme, parce qu’ils n’infectent pas assez de cellules, ou de cellules du bon type, pour être transmis à une autre personne, parce qu’ils peuvent ne pas être capables d’échapper aux défenses immunitaires de l’homme.

De plus, dans les cas où le virus se propage, le hasard peut vous garder confiné dans une petite communauté isolée.

– « Il est probable que de nombreux virus ne puissent pas être transmis d’une personne à une autre, mais je ne doute pas qu’il y ait eu et qu’il y ait des maladies dues à ces virus qui sont mal diagnostiquées ou jamais diagnostiquées. La raison en est qu’il est très peu probable qu’un agriculteur rural du Myanmar aille à la clinique parce qu’il a un peu de toux.

Le but de l’étude

Ce travail fait partie d’un effort naissant pour essayer de comprendre les facteurs de risque de propagation virale de l’animal à l’homme. Et un message est déjà clair :

– “Je pense que pour pratiquement tous les agents pathogènes zoonotiques de la faune sauvage, la propagation est plus fréquente qu’on ne le croyait auparavant.”

Et ce n’est pas une très bonne nouvelle.