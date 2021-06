Les scientifiques se sont séparés le 21 juin lors de la réouverture au milieu d’une augmentation des cas de nouvelle variante

T

Le travail du programme de vaccination Covid-19 n’est pas encore «terminé», a déclaré un expert en vaccination, les scientifiques étant divisés sur la question de savoir si le gouvernement devrait poursuivre les étapes finales d’assouplissement des restrictions sociales plus tard ce mois-ci.

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI), a déclaré qu’il y avait encore beaucoup de personnes qui sont vulnérables aux effets de Covid-19 alors qu’il a averti “l’idée que d’une manière ou d’une autre le travail est fait est fausse”.

Les experts sont divisés sur la question de savoir si la dernière étape de l’assouplissement des restrictions sociales devrait se poursuivre le 21 juin au milieu d’une augmentation des cas de la nouvelle variante identifiée pour la première fois en Inde

Downing Street a indiqué que Boris Johnson ne voit toujours rien dans les données suggérant que le plan visant à mettre fin à toutes les restrictions légales de verrouillage le 21 juin devra être retardé.

Interrogé sur les plans du Premier ministre au milieu des avertissements concernant la propagation de la variante indienne, un porte-parole n ° 10 a déclaré: “Le Premier ministre a déclaré à plusieurs reprises que nous n’avions rien vu dans les données mais nous continuerons à regarder les données, nous continuerons à examiner les dernières preuves scientifiques alors que nous nous dirigeons vers le 21 juin. »

Le professeur Finn, de l’Université de Bristol, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : « Il y a une vulnérabilité à travers le pays. L’idée que le travail est fait d’une manière ou d’une autre est fausse.

“Nous avons encore beaucoup de gens qui n’ont ni eu ce virus … ni encore été immunisés, et c’est pourquoi nous sommes dans une position vulnérable en ce moment.”

Il a déclaré à LBC qu’aller de l’avant avec l’assouplissement des restrictions le 21 juin “peut être une mauvaise décision”.

Le professeur Ravi Gupta, membre du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag), a déclaré qu’un retard de quelques semaines pourrait avoir un impact significatif sur la bataille de la Grande-Bretagne contre la pandémie et a recommandé qu’il soit précisé au public qu’il serait une mesure temporaire basée sur la flambée des cas de la nouvelle variante.

“Même un mois de retard pourrait avoir un impact important sur l’issue finale de cela”, a déclaré le professeur Gupta à Good Morning Britain d’ITV.

Pat Cullen, secrétaire général par intérim et directeur général du Royal College of Nursing, a exhorté les ministres à surveiller les données, ajoutant: «Alors que le NHS entame la voie de la reprise, il est maintenant temps de prendre des mesures prudentes et de ne pas faire un saut incontrôlé vers la liberté. . “

Cependant, Robert Dingwall, professeur de sociologie à l’Université de Nottingham Trent, a déclaré qu’il était important de poursuivre l’assouplissement du 21 juin d’un point de vue sociétal.

Il a déclaré à Times Radio: «Personnellement, je ne vois aucun cas de retard … d’un point de vue sociétal, je pense qu’il est vraiment important que nous allions de l’avant le 21 juin et je n’ai vraiment rien vu dans les données qui conduirait me faire douter de cela en tant que proposition sur la preuve à ce jour.

« Je pense que nous devons reconnaître la manière dont les niveaux de peur et d’anxiété dans la population ont été amplifiés au cours des 15 derniers mois environ.

Graphiques SANTÉ Coronavirus / PA

« Nous devons examiner les dommages collatéraux en termes de cancers non traités, de maladies cardiaques non traitées, de toutes les autres choses dont souffrent les gens.

« Nous devons réfléchir à l’impact des dommages économiques qui seraient causés par de nouvelles périodes de retard et d’incertitude.

« Ce que nous voyons en ce moment, je pense, est vraiment un aperçu de ce que signifie vivre avec Covid comme une infection endémique – ces vagues viendront, elles passeront ; il y aura des niveaux élevés d’infections bénignes dans la communauté pendant des périodes de temps, une poignée de personnes peuvent être gravement malades, et encore moins peuvent mourir.

“Mais c’est ce qui se passe avec les virus respiratoires et nous vivons avec une trentaine de virus respiratoires depuis toujours.”

Il a ajouté: «Au moment où nous arriverons au 21 juin, tous ceux qui sont dans les neuf groupes prioritaires ou les plus à risque auront eu les deux coups et auront eu le temps de consolider l’immunité.

«Ce que nous faisons, c’est vraiment de rencontrer des groupes d’âge plus jeunes qui présentent un risque intrinsèquement beaucoup plus faible. De nombreux scientifiques qui ont parlé ce week-end n’ont tout simplement pas ajusté leurs attentes pour comprendre que – (pour ces personnes) Covid est une maladie bénigne dans la communauté. »

L’ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement a déclaré que les ministres avaient besoin de plus de données avant de pouvoir prendre une décision finale.

(PA Graphics) / PA Graphics

“Nous devons substituer la spéculation aux données scientifiques qui sont la vérité, comme tout le monde l’a dit ces derniers jours, la situation est très délicatement équilibrée avec trois ensembles de pièces mobiles”, a déclaré le professeur Sir Mark Walport à BBC Breakfast.

« Premièrement, nous avons une nouvelle variante plus transmissible, cela ne fait aucun doute, bien que nous ne sachions pas exactement combien plus transmissible.

«Deuxièmement, il y a eu un changement de comportement suite à l’assouplissement des mesures le 17 mai et les effets de cela ne font que commencer à se faire sentir.

« Troisièmement, nous avons un programme de vaccination qui a beaucoup de succès, mais avec beaucoup de gens qui ont encore besoin à la fois de leur deuxième dose de vaccin et d’une vaccination à partir de zéro.

“Je crains que des semaines avant que le Premier ministre doive prendre la décision difficile, il soit nécessaire d’apporter les données.”

Lorsqu’on lui a demandé si la nation se trouvait au pied d’une autre vague, il a ajouté : “J’espère que non, mais ce n’est pas impossible.”

En Écosse, le premier ministre Nicola Sturgeon confirmera « si et dans quelle mesure » des plans visant à assouplir davantage les restrictions sur les coronavirus peuvent avoir lieu le 7 juin, dans le cadre de contrôles supplémentaires à Glasgow pour faire face à l’augmentation des cas.

La course pour vacciner le Royaume-Uni s’est accélérée lundi après qu’un important centre de vaccination sans rendez-vous au stade de Twickenham a ouvert l’offre de vaccin à toute personne âgée de plus de 18 ans afin de ne pas gaspiller de doses. Actuellement, seuls les plus de 30 ans en Angleterre sont invités à réserver leur premier vaccin.

L’appel a conduit à de longues files d’attente dans le sud-ouest de Londres alors que des milliers de jeunes faisaient la queue pour un jab, s’ajoutant aux 39,3 millions de personnes au Royaume-Uni qui ont reçu une première dose et à 25,5 millions supplémentaires qui ont eu les deux.

À travers le Royaume-Uni, près des trois quarts (74,8%) de la population adulte ont eu leur premier vaccin Covid, avec près de la moitié (48,5%) ayant eu leur deuxième.

Lundi, 3 383 cas confirmés en laboratoire ont été confirmés au Royaume-Uni – le sixième jour consécutif où 3 000 cas ou plus avaient été enregistrés.

Un autre décès a été signalé dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif, selon les données du gouvernement.

Cela survient alors que l’ambassadeur de l’UE au Royaume-Uni a fait naître l’espoir que ceux qui souhaitent passer des vacances en Europe plus tard cet été trouveront le processus plus facile.

Joao Vale de Almeida a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “J’espère que beaucoup, beaucoup de citoyens britanniques viendront dans nos pays et j’espère que de nombreux citoyens de l’UE visiteront le Royaume-Uni.”

Il a déclaré que le bloc espérait qu’un certificat numérique Covid ouvrirait la voie à une plus grande capacité de voyager.

“Nous espérons qu’un peu plus tard dans l’été, vers juillet, nous pourrions être dans une situation où les voyages et le tourisme seront beaucoup plus faciles”, a-t-il ajouté.

Cela survient alors que de nouvelles données de l’Office for National Statistics montrent une forte augmentation des dépenses de santé à la suite de la pandémie.

L’ONS a déclaré que les dépenses de santé actuelles en 2020 sont estimées à 269 milliards de livres sterling, soit une augmentation en espèces de 20% par rapport à 2019 – la plus forte augmentation jamais enregistrée depuis 1997.

La part du PIB attribuée aux soins de santé est passée à environ 12,8 % en 2020, contre 10,2 % en 2019.

Jonathan Athow, statisticien national adjoint pour les statistiques économiques de l’ONS, a déclaré : « Les effets sans précédent de la pandémie ont vu les dépenses de santé augmenter à un rythme jamais vu dans les temps modernes. »

Pendant ce temps, les écoles pourraient rester ouvertes une demi-heure de plus chaque jour dans le cadre d’un plan de 15 milliards de livres sterling pour aider les élèves à rattraper leur retard après que leur apprentissage ait été perturbé par les fermetures de coronavirus, selon le Times.

Et le gouvernement britannique pourrait suivre la suggestion de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de nommer les variantes de Covid-19.

L’OMS a déclaré que les variantes préoccupantes devraient être nommées d’après l’alphabet grec pour éviter d’utiliser des termes comme la «variante indienne» ou la «variante sud-africaine», qui peuvent conduire à la stigmatisation.

Le variant identifié en premier dans le Kent serait ainsi nommé le variant Alpha et le variant identifié en premier en Inde s’appellerait Delta, selon l’OMS.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement suivrait l’OMS en utilisant des lettres grecques pour décrire les nouvelles variantes de coronavirus, le ministre des Affaires, Paul Scully, a déclaré à la radio LBC: “ Je ne pense pas que cela compte de toute façon, franchement, mais je pense que nous l’appellerons Alpha, qui est la variante Kent, et Delta qui est la variante qui a commencé en Inde.

«Ce n’est pas ma décision, mais je soupçonne que ce sera le cas.»