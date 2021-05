Les scientifiques viennent d’attraper un calmar géant en train de faire quelque chose qu’ils n’ont jamais vu – .

Les calmars géants font partie des créatures les plus mystérieuses de la planète. Ils vivent profondément dans l’océan et ne sont presque jamais vus près de la surface, donc les étudier pose de nombreux défis. En fait, ils sont si insaisissables que pendant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu de leur existence, des témoins oculaires affirmant qu’ils les avaient vus mais avec peu de preuves pour le prouver. Après l’enregistrement de certains spécimens, il était clair qu’ils existaient effectivement, mais ce n’était que le début du travail que les scientifiques devraient faire pour en savoir plus sur eux.

Maintenant, dans une toute première vidéo capturant une petite partie des efforts de chasse d’un calmar, les chercheurs sont en mesure de voir ce que la proie du calmar vit quelques instants avant d’être mangée. La vidéo, qui fait l’objet d’un nouvel article publié dans Deep Sea Research Part 1: Oceanographic Research Papers, montre plusieurs grands calamars attirés par des plates-formes d’appâts mises en place par des scientifiques.

Ces énormes bêtes des grands fonds marins sont des nageurs absolument incroyables et on a longtemps pensé que, comme leurs petits cousins ​​qui prospèrent dans les eaux moins profondes, ce sont des chasseurs qualifiés. Les calmars ont tendance à se cacher et à choisir leurs attaques en fonction de divers facteurs, mais une fois qu’ils maîtrisent leurs puissants ventouses, il y a une chance presque nulle que la proie s’échappe.

Dans le cas des espèces de calmars géants, les scientifiques qui étudient les baleines et d’autres animaux des eaux profondes ont identifié ce qui semble être des blessures de combat lors de rencontres avec des calmars plus grands que nature. Ces observations ont été faites bien avant que les énormes calamars ne soient jamais capturés sur film, et personne n’a jamais été témoin d’un combat entre une baleine et un calmar, mais alors que les baleines des grands fonds plongent dans les profondeurs où les calamars géants sont connus pour vivre, nous savons que ces animaux se rencontrent parfois.

Bien sûr, même un calmar géant n’essaiera pas d’abattre une baleine de taille normale et est probablement plus à l’aise pour attraper des proies plus petites qu’il peut manipuler avec facilité. Dans cet esprit, les chercheurs ont utilisé de fausses méduses avec des lumières intégrées qui leur donnent l’apparence d’une espèce de gelée bioluminescente qui peut être un régal savoureux pour les grandes espèces de calamars.

Les chercheurs ont obtenu exactement ce qu’ils voulaient, en capturant des séquences vidéo de plusieurs calmars attaquant l’appât. Certains des calmars restent non identifiés et pourraient être de nouvelles espèces non encore décrites, mais au moins une des attaques provenait du célèbre calmar géant, Architeuthis dux.

Les images sont incroyables, et bien que ces types de calamars ne soient normalement pas vus près de la surface, cela pourrait vous donner une pause la prochaine fois que vous voudrez faire un plongeon dans l’océan. La bonne nouvelle est qu’à notre connaissance, aucun humain n’a jamais été attaqué par un calmar géant. Le plus petit calmar de Humboldt, par contre? Eh bien, vous voudrez rester en dehors de leur chemin.

