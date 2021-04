Les scientifiques viennent de battre les diamants à leur propre jeu – .

Les diamants sont précieux. Ils sont appréciés pour leur beauté, mais ils ont également des applications incroyables dans le monde réel. Grâce à son incroyable dureté, le diamant est souvent utilisé pour doubler les lames et autres outils, et bien que ces diamants de qualité industrielle ne soient pas du même genre que ceux que vous trouverez sur une alliance, ils sont toujours solides, chers et précieux. Les scientifiques ont longtemps imaginé un jour où ils pourraient créer des diamants artificiels qui sont en fait plus solides que les diamants naturels, et comme le révèle un nouveau document de recherche, ils approchent peut-être rapidement de cette étape.

L’étude, qui a été publiée dans la revue Physical Review B, décrit la création de cristaux de diamant à six faces qui ont longtemps échappé aux scientifiques. Les diamants naturels ont une structure cristalline cubique, et alors que les diamants à six faces ou hexagonaux ont rarement été trouvés dans la nature (comme sur le site d’impacts de météorites), leur création dans un laboratoire s’est avérée presque impossible.

Des chercheurs de l’Institut de physique des chocs de l’Université de l’État de Washington ont réussi à créer des diamants hexagonaux suffisamment grands pour que leurs propriétés puissent être étudiées en profondeur pour la première fois. Parce que les diamants hexagonaux sont si rares, et parce que leur création en laboratoire était si difficile, leurs propriétés n’étaient pas bien connues, et les chercheurs se sont demandé s’ils s’avéreraient être plus forts que les diamants naturels ou non.

Mais comment l’ont-ils fait? Eh bien, cela semble absolument sauvage, mais c’est ce que les scientifiques ont fait, via le communiqué de presse:

[The scientists] utilisé de la poudre à canon et du gaz comprimé pour propulser de petits disques de graphite de la taille d’un sou à une vitesse d’environ 15 000 miles par heure sur un matériau transparent. L’impact produit des ondes de choc dans les disques qui les transforment très rapidement en diamants hexagonaux.

Woah. C’est génial. En testant les diamants à l’aide d’ondes sonores, les scientifiques à l’origine de l’étude ont découvert que les diamants hexagonaux artificiels étaient nettement plus rigides que les diamants cubiques naturels.

«Le diamant est un matériau tout à fait unique», a déclaré Yogendra Gupta, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. «Ce n’est pas seulement le plus résistant – il possède de belles propriétés optiques et une conductivité thermique très élevée. Maintenant, nous avons fabriqué la forme hexagonale du diamant, produit dans le cadre d’expériences de compression par choc, qui est nettement plus rigide et plus solide que les diamants gemmes ordinaires. »

C’est une nouvelle incroyable pour un certain nombre de raisons. Pour commencer, les chercheurs ont créé ces diamants dans une taille suffisamment grande pour être étudiés pour la première fois. Au-delà de cela, si ces types de diamants peuvent être produits efficacement et à plus grande échelle, ils pourraient s’avérer encore plus utiles dans les applications industrielles, se décomposant à un rythme plus lent et en fin de compte rendant les différents emplois qui nécessitent l’utilisation de diamants plus efficaces. .

«Les matériaux durs sont utiles pour les capacités d’usinage», a déclaré l’auteur principal Travis Volz dans un communiqué. «Le diamant est utilisé depuis longtemps dans les trépans, par exemple. Puisque nous avons constaté que le diamant hexagonal est probablement plus dur que le diamant cubique, il pourrait être une alternative supérieure pour l’usinage, le perçage ou tout autre type d’application où le diamant cubique est utilisé.

