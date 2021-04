Les scientifiques viennent de comprendre combien de temps les humains étaient des prédateurs au sommet – .

Vous n’avez probablement pas envie de faire couler un peu de garniture à la framboise de votre beignet à la gelée sur votre chemise un lundi matin, mais vous pourriez être un prédateur au sommet. Eh bien, peut-être pas vous en particulier, mais les humains dominent la chaîne alimentaire depuis un certain temps. Nous ne sommes pas arrivés ici parce que nous sommes plus gros ou plus forts que tous les autres animaux de la planète – en fait, il y a beaucoup d’animaux qui pourraient nous envoyer sans réfléchir s’ils le voulaient vraiment – mais parce que nous sommes plus intelligents . La question à laquelle les scientifiques veulent répondre est de savoir quand avons-nous atteint le statut de prédateur le plus élevé et comment cela s’est-il produit.

Un nouveau document de recherche rédigé par des scientifiques de l’Université de Tel Aviv tente de répondre à cette question brûlante, en revenant sur l’histoire de l’humanité et en brossant un tableau de l’ascension de l’humanité au sommet. Ils ont pu le faire en analysant une quantité massive de données recueillies au cours de décennies de recherche et d’environ 400 articles scientifiques différents, pour finalement parvenir à la conclusion que les humains étaient des prédateurs majeurs pendant environ 2 millions d’années.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon ne peuvent pas croire que ces écouteurs les plus vendus avec 133000 critiques 5 étoiles ne coûtent que 24 $! Prix ​​courant: 29,99 $ Prix: 23,99 $ Vous économisez: 6,00 $ (20%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il est important de noter ici que les humains ne sont pas actuellement considérés comme des prédateurs au sommet. Nous sommes des agriculteurs et notre alimentation regorge d’autres choses que de la viande. Sommes-nous capables d’être des prédateurs au sommet? Absolument, mais à cause de la façon dont nous vivons actuellement, nous ne correspondons pas très bien à la définition.

Cependant, jusqu’à il y a 40 000 à 90 000 ans, les humains étaient en effet des prédateurs au sommet. Nos ancêtres chassaient beaucoup et ils étaient très bons dans ce domaine, abattant de manière fiable le gibier et se régalant d’eux, permettant à d’innombrables générations d’humains anciens de prospérer. La date exacte à laquelle cela a commencé fait l’objet de cette dernière série de recherches publiées dans l’American Journal of Physical Anthropology, et c’est assez intéressant.

Les scientifiques ont utilisé BEAUCOUP de données pour arriver à leurs conclusions, mais l’une des meilleures sources d’information est venue sous la forme de changements génétiques. Les chercheurs ont pu suivre les changements de nos gènes sur des centaines de milliers d’années et, associés à des preuves archéologiques, comme des types d’outils utilisés par les humains à différentes périodes. Cela les a amenés à conclure que les humains ont été poussés vers une alimentation plus variée au cours des 100 000 dernières années en Afrique et au cours des 50 000 dernières années en Europe et en Asie. Avant cela, ils auraient surtout mangé de la viande chassée.

En regardant encore plus loin dans l’histoire, les preuves des activités de chasse humaine s’étendent sur environ 2 millions d’années. Pendant près d’un demi-million d’années auparavant, les humains chassaient et cueillaient, mais pas aussi bons dans les deux qu’ils le deviendraient éventuellement. Bien sûr, une fois que les humains ont chassé les espèces de gros gibier pendant deux millions d’années, ils ont commencé à manquer et l’agriculture était la seule étape logique.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous de la caméra de sécurité Wyze Cam v3 avec vision nocturne couleur! Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.