Les scientifiques viennent de repérer près de 50 galaxies totalement nouvelles – .

Vous vivez sur Terre. La Terre fait partie d’un système planète-lune qui fait partie du plus grand système solaire. Le système solaire tourne autour d’une seule étoile dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie de la Voie lactée abrite au moins 100 milliards d’étoiles et peut-être jusqu’à 400 milliards… et ce n’est qu’une seule galaxie. Maintenant, dans un nouveau document de recherche, une équipe d’astronomes a annoncé la découverte de 44 galaxies entièrement nouvelles, chacune contenant un nombre incalculable d’étoiles, de planètes, de lunes et vous. Attendez, pas vous, mais tout le reste avant cela.

Les chercheurs ont utilisé des données provenant de diverses sources pour chasser des galaxies auparavant non détectées se cachant dans une région de l’espace appelée le groupe Fornax. L’amas Fornax est un amas de galaxies situé à environ 65 millions d’années-lumière de la Terre et a été une énorme source de découvertes de galaxies dans le passé. Dans ce cas, les données de multiples levés et campagnes d’observation ont été utilisées pour révéler la présence de 44 nouvelles galaxies, mais elles ne ressemblent en rien à la Voie lactée.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 3,50 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 14,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il existe de nombreux types de galaxies dans l’univers. Les galaxies spirales comme la nôtre ne sont qu’un type, et chaque variante de galaxie peut être de différentes tailles. Ces nouvelles galaxies sont ce que l’on appelle les UCD, ou galaxies naines ultra-compactes. Comme leur nom l’indique, ces galaxies sont extrêmement compactes et ne mesurent que 200 années-lumière de diamètre. En comparaison, on pense que la Voie lactée a un diamètre d’environ 100 000 années-lumière, avec ou sans quelques vies.

Parce qu’ils sont plus petits, ils contiennent également moins d’étoiles. On estime que les UCD contiennent environ 100 millions d’étoiles, bien que, encore une fois, ce ne soit qu’une estimation très approximative. Ces «minuscules» galaxies sont une découverte relativement récente pour les scientifiques, les premiers UCD ayant été classés il y a moins de deux décennies. Ils sont également un peu plus difficiles à repérer que leurs homologues plus grands et plus impressionnants, et c’est pourquoi ils se sont peut-être cachés dans des données déjà étudiées.

Après avoir parcouru les informations disponibles, l’équipe de recherche avait un énorme 220 candidats potentiels UCD. C’est beaucoup, alors les scientifiques ont décidé de concentrer leurs efforts sur les objets les plus susceptibles d’être des UCD. Ils se sont retrouvés avec 44 qui sont probablement de nouvelles galaxies qui n’avaient pas encore été documentées, et elles sont situées près de la frange du plus grand amas. Les chercheurs affirment que les nouvelles galaxies sont à plus de 1170 années-lumière du noyau de l’amas, ce qui peut également les avoir rendues plus difficiles à repérer lors des efforts de recherche précédents.

«Avec les images optiques profondes du Fornax Deep Survey, combinées aux données publiques dans le proche infrarouge, nous revisitons la population UCD du cluster Fornax et recherchons pour la première fois, systématiquement, des candidats UCD dans le rayon virial de la galaxie. cluster », expliquent les chercheurs.

À une distance d’environ 65 millions d’années-lumière de la Terre, le simple fait que nous puissions savoir que ces galaxies existent est impressionnant. Malheureusement, il faudra un certain temps avant que nous ayons la technologie pour en apprendre beaucoup plus sur eux ou ce qu’ils contiennent.

Top Deal du jour Économisez 10 $ sur un drone avec appareil photo 2K qui est si compact qu’il se plie à la taille d’un smartphone! Prix ​​courant: 79,99 $ Prix: 69,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (13%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.