Les scooters électriques de NIU commencent à 599 $ et offrent une autonomie de 25 miles – .

Les scooters électriques qui peuvent vous conduire rapidement à destination ont connu une popularité fulgurante ces dernières années, au point que certaines personnes préfèrent acheter leurs propres appareils plutôt que de les louer. NIU, le fabricant chinois de cyclomoteurs électriques déjà disponibles sur divers marchés, dont les États-Unis, a annoncé mercredi ses deux premiers scooters électriques. Les appareils commencent à 599 $ (599 €), offrant une autonomie de 25 miles sur une seule charge. Il existe également une version Pro du scooter qui dispose d’un moteur électrique et d’une batterie plus gros.

Le scooter NIU Kick le moins cher est le Sport, avec une vitesse maximale de 17,4 mi / h aux États-Unis et de 25 km / h (15 mi / h) en Europe, ainsi qu’un moteur de 365 W. La batterie 365Wh du scooter a besoin de 5,5 heures pour se recharger complètement, puis elle peut durer jusqu’à 25 miles de conduite continue.

Le NIU Kick Scooter Sport et Pro. Source de l’image: NIU

Le Pro coûtera probablement plus que le prix d’entrée de 599 $ pour le modèle de base, mais la société n’a pas publié d’informations sur les prix. Nous savons que le Pro comportera plusieurs mises à niveau par rapport au Sport, bien que certaines fonctionnalités puissent être réglementées, en fonction du marché. Le Kick Scooter Pro est équipé d’un moteur de 350 W et d’une batterie lithium-ion de 486 Wh qui offriront plus de puissance et une autonomie étendue. La version américaine arborera une vitesse de pointe de 19,8 mi / h, tandis que la version européenne sera à nouveau plafonnée à 25 km / h (15 mi / h). L’autonomie du Pro va jusqu’à 31 miles, mais la batterie plus grosse nécessitera deux heures supplémentaires pour atteindre une charge complète.

Options de couleur pour NIU Kick Scooter Sport et Pro. Source de l’image: NIU

Le Sport et le Pro semblent presque identiques et seront disponibles en plusieurs couleurs. Les options de couleur vous aideront à les distinguer. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, nous examinons les accents de couleur pour chaque scooter. Le rouge, le bleu, le blanc et le noir sont disponibles pour le Sport, et le rose et le gris sont disponibles pour

Les caractéristiques communes incluent un indice de résistance à l’eau IP54, une technologie de freinage régénératif et une conception pliable. Les scooters ont également des freins à double disque, une sonnette mécanique et des lumières LED avant et arrière. NIU dit de ses scooters qu’ils disposent d’une suspension et d’un cadre robustes qui les distinguent des autres concurrents de l’industrie. « Nous pensons avoir créé l’expérience de conduite de trottinette électrique la plus confortable pour moins de 1000 $, et bien sûr, nous voulions également offrir des performances de conduite supérieures », a déclaré le PDG de NIU, Yan Li, dans un communiqué.

Freinage régénératif sur NIU Kick Scooter Sport et Pro. Source de l’image: NIU

Une application fournit plus d’informations sur les scooters, la prise en charge de la configuration des modes de conduite et une fonction de déverrouillage intelligent. Les précommandes débuteront en juin, avec des livraisons prévues en juin en Europe et aux États-Unis. Les ventes mondiales commenceront ensuite en août 2021.

