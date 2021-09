Les scooters électriques Ola commencent à être commercialisés à partir d’aujourd’hui – Prix, options EMI, disponibilité et alternatives

Les scooters électriques d’Ola – S1 et S1 Pro ont fait leurs débuts en Inde le mois dernier. Ces scooters très médiatisés visent à offrir des options légèrement abordables dans la catégorie des véhicules à zéro émission – actuellement dirigée par Ather, la startup EV basée à Bangalore.

Selon l’annonce, ces scooters électriques seront disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui. Pour rappel, Ola avait autorisé les utilisateurs à pré-réserver ces scooters pour seulement Rs. 500, bien avant le lancement et la société a déclaré qu’elle avait obtenu une réponse écrasante à la même chose.

En outre, la société prévoit de livrer les scooters directement au domicile des acheteurs et même le processus d’achat est entièrement en ligne. Son blog officiel dit: «Pas de visite dans les salles d’exposition, pas de course, rien. En achetant tôt, vous bénéficiez d’une livraison prioritaire. De plus, la fenêtre ne reste ouverte que jusqu’à épuisement des stocks.

Bien que la société ait déclaré qu’elle mettait en place des canaux de distribution et des centres d’expérience qui permettront aux acheteurs de tester les scooters avant de prendre la décision d’achat.

Prix ​​du scooter électrique Ola en Inde

Comme mentionné ci-dessus, le scooter électrique S1 d’Ola est disponible en deux variantes – Ola S1 et Ola S1 Pro. Le S1 a été au prix de Rs. 99 999 (ex-showroom) et le S1 Pro est au prix de Rs. 1,29 999 (ex-salle d’exposition). Cela dit, le prix comprend les subventions FAME II, cependant, n’inclut pas les subventions offertes par les États. Par conséquent, le prix final peut différer en fonction des subventions offertes par les États respectifs.

La principale différence entre les deux scooters est la vitesse de pointe et la gamme qu’il offre. L’Ola’s S1 Pro a une autonomie de 181 km avec une vitesse de pointe de 115 km/h, tandis que l’Ola S1 offre une autonomie de 121 km avec une vitesse de pointe de 90 km/h.

Plans de financement des trottinettes électriques Ola

Selon un rapport d’ET, la société a collaboré avec diverses institutions financières offrant des options EMI simples aux utilisateurs qui ne souhaitent pas effectuer l’intégralité du paiement à l’avance.

Parmi les banques avec lesquelles Ola s’est associée, HDFC offrira des prêts pré-approuvés pour les deux-roues tandis que TATA Capital et IDFC First Bank traiteront les KYC numériques et fourniront des approbations de prêt instantanées sur les scooters électriques Ola. Les autres partenaires bancaires incluent – Bank of Baroda, Axis Bank, ICICI Bank, IndusInd Bank, AU Small Finance Bank, Jana Small Finance Bank, Kotak Mahindra Prime et YES Bank.

En parlant des options de paiement, les clients devront payer Rs. 20 000 pour les S1 et Rs. 25 000 pour le S1 Pro au moment de la réservation du scooter, tandis que le reste doit être payé au moment de la facturation.

En termes d’IME, ceux-ci commencent à Rs. 2 999 pour le S1 et 3 199 Rs pour l’Ola S1 Pro pour un mandat de 48 mois. Cela dit, le montant EMI dépend de l’acompte et de la durée choisie par le client.

Alternatives au scooter électrique Ola

Bien que les spécifications et les caractéristiques des scooters électriques Ola semblent impressionnantes sur le papier, il est important de noter que les performances réelles peuvent varier. L’approche en ligne uniquement peut avoir ses avantages car l’entreprise est en mesure de réduire les intermédiaires, cependant, l’achat d’un scooter en ligne est toujours étranger à la plupart des Indiens.

Par conséquent, Ather 450X, Simple One, Bajaj Chetak, TVS iQube Electric, Okinawa iPraise+, PURE EV Epluto etc.

