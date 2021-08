Les scooters électriques Ola S1 et S1 Po ont été lancés en Inde à un prix commençant par Rs. 99 999

L’Inde est l’un des plus grands marchés mondiaux des deux-roues et est sur le point de passer au tout électrique. Dans le but de mener la révolution, Ola, la société de covoiturage, a annoncé quelques scooters électriques en Inde sous une nouvelle marque connue sous le nom d’Ola Electric Mobility.

Les deux scooters annoncés par la société s’appellent S1 et S1 Pro. Alors que l’Ola S1 sera disponible dans 5 options de couleurs différentes, le S1 Pro aura le choix entre 10 coloris différents.

Les S1 et S1 Pro sont les premiers modèles à sortir de son immense Future Factory au Tamil Nadu. Une fois achevée, l’usine peut produire 10 millions de scooters chaque année qui seront vendus sur les marchés internationaux à l’exception de l’Inde. L’entreprise prévoit également de fabriquer des voitures électriques dans cette usine.

Trottinettes Électriques Ola – Prix

Selon la société, l’Ola S1 sera disponible pour Rs. 99 999 (ex. salle d’exposition) tandis que l’Ola S1 peut être acheté à un prix de départ de Rs. 129 999 (ex. salle d’exposition). Les subventions applicables conformément au FAME II et à la politique EV de l’État respectif réduisent encore les coûts d’acquisition, ce qui réduit les produits concurrents comme Ather 450X, Bajaj Chetak, TVS iQube et même les véhicules ICE comme Honda Activa – le deux-roues sans engrenage le plus utilisé en Inde.

Pour mettre les choses en perspective, le prix d’Ola S1 après la subvention de l’État du Gujarat descend à Rs 79 999 (sur route) tandis que le prix à Delhi après des subventions similaires descendra à Rs 85 099 et environ Rs 89 999 à Maharastra.

Ces macreuses seront disponibles à l’achat à partir du 8 septembre, tandis que les livraisons auront lieu provisoirement en octobre dans 1 000 villes et villages de l’Inde. Ola avait commencé à accepter des précommandes à l’aveugle pour Rs. 500, bien avant le lancement et la société a déclaré avoir reçu plus d’un lac de pré-réservations dans les 24 heures. Selon l’entreprise, ces utilisateurs bénéficieront d’une préférence lorsqu’elle commencera à livrer les deux-roues à domicile.

Trottinettes électriques Ola – Spécifications et caractéristiques

Les scooters Ola seront dotés de fonctionnalités telles qu’une console Digi conviviale et tactile qui peut être personnalisée en fonction des choix et des préférences des utilisateurs. Cette console offrira la navigation, permettra aux utilisateurs de répondre aux appels reçus sur leurs smartphones, et disposera de différents profils pour différents utilisateurs de la famille.

Les scooters auront un déverrouillage de proximité, un mode inverse et une option pour choisir entre le mode silencieux ou émettre un son personnalisable à l’aide des haut-parleurs intégrés. Le scooter sera livré avec un processeur octa-core pour alimenter la console numérique et disposera de 3 Go d’espace interne pour stocker votre musique préférée qui peut être appréciée pendant les trajets quotidiens.

Bien que les deux scooters soient similaires en termes de conception et de fonctionnalités, le principal différenciateur est la capacité de la batterie et l’autonomie offerte. La société affirme que les S1 et S1 Pro ont une portée de 121 km et 181 km, ce qui est impressionnant, même si cela serait légèrement inférieur dans le monde réel.

Comme indiqué précédemment, les deux scooters sont livrés avec des batteries fixes et le S1 est livré avec une unité de 2,98 kWh tandis que le S1 Pro a une batterie de 3,97 kWh. Les scooters sont livrés avec un chargeur domestique portable qui, selon Ola, peut charger complètement les scooters en 4,48 heures et 6,30 heures. La société prévoit également de créer son réseau de recharge Hyper qui aidera les utilisateurs en déplacement à recharger rapidement les batteries. En termes de vitesse, le S1 peut aller jusqu’à 90 km/h, tandis que le S1 Pro atteindra un maximum de 115 km/h.

