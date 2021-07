Les scooters électriques provoquent une épidémie d’accidents alors que le jeune homme de 20 ans est le dernier à mourir dans une collision | Royaume-Uni | Nouvelles

GB News : Alastair Stewart discute des scooters électriques

Shakur Pinnock, 20 ans, a subi de multiples blessures, dont une fracture du crâne, deux artères sectionnées, une mâchoire cassée et des poumons perforés lorsque son scooter électrique a été impliqué dans une collision avec une voiture à Wolverhampton le mois dernier. Sa compagne Chanté Hoosang, qui était passagère du scooter, a également été grièvement blessée. Six jours seulement après l’incident, Pinnock est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital Queen Elizabeth de Birmingham. Sa mère Céline Fraser-Pinnock a posté le message sur Facebook : “Tu me manques tellement. Mon beau et magnifique bébé.

Malgré ces dangers évidents, les scooters électriques sont désormais monnaie courante dans les rues de Grande-Bretagne. De nombreux usagers de la route racontent des histoires sur le fait d’avoir failli être heurtés ou de regarder des scooters électriques se faufiler dans la circulation, à travers les trottoirs ou dans le mauvais sens dans des rues à sens unique.

Transportant parfois des passagers, souvent de jeunes enfants, leurs cavaliers ne portent quasiment jamais de casque. Mis à part les procès sanctionnés par le ministère des Transports organisés actuellement au Royaume-Uni, ils sont illégaux, sauf sur des terres privées. Les coureurs risquent une amende fixe de 300 £ et six points sur leur permis de conduire s’ils sont arrêtés par la police.

Principalement fabriqués à l’étranger, achetés et vendus en ligne et ne coûtant que 300 £, ce qui les met à la portée des jeunes, leur disponibilité et leur facilité d’utilisation ont vu des dizaines de milliers de ventes au Royaume-Uni.

Les recherches suggèrent qu’ils sont 100 fois plus dangereux que les vélos, mais les arrestations et les saisies par les autorités semblent relativement rares. On sait maintenant qu’au moins quatre personnes, dont Shakur Pinnock, sont décédées dans des accidents au Royaume-Uni impliquant ces nouveaux scooters alimentés par batterie.

Le cas le plus médiatisé est peut-être celui de la présentatrice de télévision de 35 ans Emily Hartridge qui, en juillet 2019, a été tuée dans une collision avec un camion dans le sud de Londres.

Shakur Pinnock a été impliqué dans une collision avec une voiture à Wolverhampton (Image: NC)

On pense qu’elle est le premier décès au Royaume-Uni impliquant un tel véhicule.

“Nous l’aimions tous jusqu’au bout et elle ne sera jamais oubliée”, a déclaré sa famille après le tragique accident. “Elle a touché tant de vies.”

Le petit ami d’Emily, Jake Hazell, un ancien concurrent de la série télévisée de 2021 SAS: Who Dares Wins, a acheté le scooter électrique pour elle et a expliqué plus tard à quel point il regrettait le cadeau.

“C’est un jouet pour adulte et il y a évidemment un risque énorme qui l’accompagne”, a-t-il déclaré à la BBC. « La route a eu un rôle énorme à jouer dans l’accident d’Emily. L’état de la route était choquant. Ce n’était pas nécessairement la faute d’Emily, du scooter ou du conducteur. Je ne blâme pas du tout le conducteur. Le surintendant en chef Simon Ovens du commandement de la police des routes et des transports de la police métropolitaine, a déclaré que les scooters électriques “restent notoirement dangereux et illégaux lorsqu’ils sont conduits dans des espaces publics ou sur les routes”.

Il a ajouté : « En vertu du Road Traffic Act 1988, cela équivaut à conduire une moto sur la route sans contrôle technique, taxe ou assurance. »

La semaine dernière, la police a confisqué plus de 500 scooters électriques dans les rues de Londres lors de « patrouilles proactives » dans tous les arrondissements. Il y a aussi des suggestions qu’ils sont devenus le manège de choix pour les criminels, avec des vols, des agressions et même dans un incident alarmant une fusillade en voiture ayant été effectuée sur les appareils.

La présentatrice de télévision Emily Hartridge a été tuée en juillet 2019 dans une collision avec un camion (Image : Anthony Harvey / .)

Les scooters légaux utilisés dans les essais du ministère des Transports sont plafonnés à une vitesse maximale de 15,5 mph. Cependant, le surintendant en chef Ovens craint que les utilisateurs illégaux les modifient parfois pour aller plus vite. “Alors que nous avons saisi des scooters électriques qui peuvent fonctionner jusqu’à 40 mph, il y en a qui peuvent atteindre 70 mph”, a-t-il déclaré.

La plupart des scooters électriques sont conçus pour que les cyclistes se tiennent sur un pont étroit, soutenus par de petites roues – souvent avec des pneus pneumatiques – qui sont propulsées par un moteur électrique alimenté par batterie. A l’avant, une potence monte jusqu’au guidon où sont actionnés les freins et l’accélérateur.

Les utilisateurs considèrent ces véhicules comme un moyen rapide et pratique de se déplacer, tandis que certains piétons les considèrent comme une menace. Utilisés de manière responsable, ils peuvent transporter les cyclistes dans les villes animées en un temps record.

Mais à pleine vitesse et sans les soins et l’attention requis – ou sans transporter des passagers supplémentaires – ils risquent des blessures et la mort.

En juin 2020, Barrie Howes, un collecteur de fonds caritatif de 57 ans, a perdu le contrôle de son scooter alors qu’il dévalait une route escarpée à Chatham, dans le Kent. Il a été éjecté et, malgré le port d’un casque, a subi des lésions cérébrales. Neuf jours plus tard, il est décédé à l’hôpital. En septembre 2020, Julian Thomas, 55 ans, a été tué lorsque son scooter électrique a heurté une voiture garée à Swansea.

Alors que l’utilisation des scooters électriques monte en flèche, des accidents continuent de se produire (Image: NC)

Alors que les décès sont rares, les accidents mineurs et graves sont malheureusement trop fréquents. En avril, un garçon de trois ans s’est cassé les deux clavicules après avoir été heurté par un scooter électrique dans l’ouest de Londres dans ce que la police métropolitaine a décrit comme un incident de « délit de fuite ». Milosz Gleba marchait sur le trottoir avec sa grand-mère lorsqu’une cavalière l’a renversé.

“Sortie de nulle part, un scooter électrique a heurté mon fils par derrière”, a expliqué plus tard la mère de Milosz, Natalia Kwasowiec, 33 ans.

« Le scooter l’a frappé très fort et il est tombé. La femme sur le scooter est également tombée, mais elle s’est ensuite relevée et est partie à toute vitesse. Elle a dit désolé et est partie. Milosz aurait pu être tué.

Kwasowiec a déclaré qu’elle craignait que d’autres piétons ne souffrent à l’avenir : « C’est horrible parce qu’ils roulent très vite sur le trottoir et qu’ils s’en moquent. La police ne fait rien à ce sujet et c’est tellement dangereux. J’entends parler d’accidents tout le temps. Quelque chose doit être fait ou quelqu’un d’autre sera blessé ou même tué.

Il y a 31 essais de scooters électriques dans des villes de tout le Royaume-Uni, qui devraient se terminer fin mars 2022. Les coureurs de ces essais – âgés de 16 ans minimum – sont autorisés sur les routes, les pistes cyclables et les pistes, mais pas sur les trottoirs ou les autoroutes.

À pleine vitesse, les scooters électriques risquent des blessures et la mort (Image: .)

Jusqu’à présent, le ministère des Transports a enregistré plus de deux millions de déplacements, couvrant une distance totale de plus de 3,1 millions de milles.

“Nous pensons que les scooters électriques peuvent offrir un moyen abordable, fiable et durable de voyager pendant une période de distanciation sociale, d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers le Royaume-Uni”, a déclaré un porte-parole du département. « Les scooters électriques pourraient aider à alléger le fardeau de notre réseau de transport. »

Living Streets est une association caritative qui fait campagne pour les piétons.

“Les trottoirs sont pour les gens, mais de plus en plus de gens y circulent illégalement”, a déclaré le directeur général Stephen Edwards.

« La vitesse, l’accélération et le silence des scooters électriques inquiètent les piétons. Nous avons besoin de vitesses plafonnées et d’une application policière robuste contre les conducteurs dangereux. Nous avons précédemment demandé au gouvernement de limiter les vitesses à 12,5 mph au lieu des 15,5 mph adoptés pour les essais. »

Edwards affirme que les scooters électriques sont plus difficiles à manipuler que les vélos.

« Ils ont des roues plus petites, les repose-pieds sont plus proches du sol et si vous rencontrez un nid-de-poule, vous risquez beaucoup plus de tomber que si vous faites du vélo.

« Le mauvais état de nos routes combiné à des niveaux de trafic élevés nous amènent à croire que nous n’avons pas actuellement la bonne infrastructure en place pour prendre en charge les scooters électriques.

Il y a actuellement 31 essais de scooters électriques dans des villes du Royaume-Uni (Image: .)

« Cela pourrait amener les gens à trottiner sur le trottoir parce qu’ils ont peur d’utiliser la route. Un espace supplémentaire pour la marche, le vélo et le scooter est nécessaire pour une utilisation en toute sécurité

des scooters électriques.

Il a toutefois concédé que les scooters électriques avaient un avenir dans les rues britanniques. “Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la marche”, a-t-il ajouté. L’une des sociétés de location de scooters électriques exécutant des essais au Royaume-Uni s’appelle Lime, avec des programmes à Londres, Manchester et Milton Keynes. Ils affirment que leurs véhicules sont plus sûrs et plus robustes que certains des scooters électriques illégaux dans les rues, grâce à des roues plus grandes, de meilleurs freins et suspensions, une limite de vitesse de 12 mph et des remises offertes aux conducteurs qui portent des casques.

« Nos scooters électriques sont un moyen de transport amusant, accessible, respectueux de l’environnement et des consommateurs », déclare Hal Stevenson, directeur des affaires publiques de Lime.

Il ajoute que les scooters électriques ne sont « pas une solution miracle » pour les problèmes de transport urbain en Grande-Bretagne, mais « font partie d’une solution plus large à la façon dont les gens se déplacent dans les villes et comment nous pouvons créer un environnement urbain plus vert et plus heureux ».

Une autre entreprise de scooters électriques impliquée dans les essais est Bird, opérant à Canterbury et à Redditch. « Conduire un scooter électrique dans une ville est tout aussi sûr que de faire du vélo », a déclaré Charlotte Bailey, directrice générale de l’entreprise, qui souligne comment la technologie GPS limite la vitesse et la portée de ses scooters.

« Comme les trottinettes électriques sont un phénomène relativement nouveau dans les villes, les incidents génèrent de la publicité, mais en réalité ils sont rares. »

Malgré tous les avantages, alors que l’utilisation des scooters électriques monte en flèche, des accidents continuent de se produire. Aux États-Unis, des chercheurs du Collaborative Sciences Center for Road Safety ont rapporté que, jusqu’en avril de cette année, 38 motards étaient morts dans des accidents.

Une tragédie récente a impliqué l’actrice américaine Lisa Barnes, qui est apparue dans les films Gone Girl et Cocktail. Elle est décédée quelques jours après avoir été heurtée par un scooter électrique à New York, où les véhicules sont légaux. La police a déclaré que le scooter avait traversé un feu rouge avant de heurter l’homme de 65 ans et de s’enfuir des lieux.

Néanmoins, il semble inévitable que ce nouveau mode de transport se généralise à travers le Royaume-Uni. “Quand vous regardez d’autres pays, comme les États-Unis, les scooters éclectiques partagés sont devenus une partie de la vie quotidienne”, ajoute Bailey. « Alors que les scooters commencent à devenir plus répandus au Royaume-Uni, nos villes commenceront à devenir plus propres et plus vertes pour tout le monde. »

Reste à savoir si cela est vrai – et à quel prix pour les piétons et les autres usagers de la route.