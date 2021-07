Les scores actuels du sentiment immobilier baissent, mais les scores futurs restent optimistes: sondage

in

L’optimisme concernant les perspectives du marché résidentiel s’est poursuivi au deuxième trimestre 2021. Plus de 50 % des répondants à l’enquête du deuxième trimestre 2021 continuent de s’attendre à une augmentation des lancements résidentiels et des ventes au cours des six prochains mois.

Le segment de l’immobilier résidentiel a enregistré une forte reprise dans toutes les villes après le début de la pandémie. Poussées par le besoin accru d’accession à la propriété, les ventes résidentielles ont pris de l’ampleur pour toutes les tailles de billets au cours de la dernière année. Reflétant cette performance positive, les perspectives des parties prenantes pour le segment de l’immobilier résidentiel enregistrent des perspectives positives depuis les derniers trimestres. Cet optimisme n’a été que légèrement adouci au deuxième trimestre 2021 en raison des exigences de la deuxième vague COVID, selon la 29e édition de l’indice de sentiment immobilier Knight Frank-FICCI-NAREDCO Q2 2021 (avril – juin 2021).

Selon l’enquête, les sentiments futurs des acteurs du secteur immobilier sont restés optimistes au deuxième trimestre 2021 malgré la deuxième vague de COVID-19 qui a frappé au cours de cette période. De plus, la réaction des parties prenantes à la deuxième vague pandémique n’a pas été aussi sévère que lors de la première vague, comme l’indique la baisse relativement moindre des scores de sentiment au deuxième trimestre 2021.

Le score du sentiment actuel est passé de 57 au premier trimestre 2021 à 35 au deuxième trimestre 2021, mais la baisse est moins intense qu’elle ne l’était lors de la première vague COVID (T2 2020) lorsque le score avait atteint un niveau record de 22. L’avenir Le score de sentiment a légèrement baissé, passant de 57 au premier trimestre 2021 à 56 au deuxième trimestre 2021, restant dans la zone optimiste. Ici aussi, les perspectives des parties prenantes reflètent plus de résilience au deuxième trimestre 2021 qu’au deuxième trimestre 2020.

Les sentiments du marché ont été durement touchés par la deuxième vague de COVID qui a commencé en mars 2021. Bien qu’un verrouillage à l’échelle nationale ait été évité cette fois, tous les États ont traversé des phases de verrouillage partiel à complet de mars à juin 2021. Cela a eu un impact sur l’activité économique des logements et des bureaux. segments immobiliers comme en témoigne la baisse du score de Sentiment Actuel ce trimestre.

En termes de géographie, la zone Ouest a connu la plus forte reprise du Future Sentiment Score. Le score de sentiment futur de cette zone est passé de 53 au premier trimestre 2021 à 60 au deuxième trimestre 2021. Avec la reprise de l’activité économique, les sentiments futurs (pour les six prochains mois) des parties prenantes sont restés dans la zone optimiste, dans la plupart des régions.

Les perspectives des parties prenantes sur le marché des bureaux ont connu une amélioration au deuxième trimestre 2021, notamment en ce qui concerne l’activité locative. Au deuxième trimestre 2021, 40 % des personnes interrogées étaient d’avis que l’activité de location de bureaux augmenterait au cours des six prochains mois, contre 34 % au trimestre précédent. Environ 21 % des répondants à l’enquête du deuxième trimestre 2021, contre 15 % au premier trimestre 2021, s’attendent à ce que les loyers des bureaux augmentent au cours des six prochains mois, tandis que 40 % s’attendent à ce que les loyers restent stables.

Sur le plan macroéconomique, plus de 80 % des répondants à l’enquête du deuxième trimestre 2021 continuent d’avoir des perspectives optimistes pour l’économie au cours des six prochains mois. Sur le front de la disponibilité du crédit, les perspectives des parties prenantes se sont améliorées au deuxième trimestre 2021 avec 46% des répondants – contre 41% au premier trimestre 2021 – s’attendant à une augmentation au cours des six prochains mois.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «La tragédie de la deuxième vague de pandémie a fait baisser les sentiments globaux de l’industrie au deuxième trimestre 2021. Cependant, notre apprentissage de la première vague , ainsi qu’un verrouillage moins strict dans la deuxième vague, nous ont bien équipés pour atténuer la gravité de la ramification économique, montrant un certain niveau de perspectives positives parmi les parties prenantes par rapport au score de sentiment bas de 22 au cours de la même période dernière an.”

« La disponibilité des vaccins, un programme de vaccination solide, ainsi que la poursuite des activités économiques ont été la principale raison du score de sentiment optimiste pour l’avenir, par rapport à l’année dernière. Le secteur immobilier avance prudemment et reconnaît qu’il existe une demande latente pour les secteurs des bureaux et résidentiels, bien qu’entrave par la pandémie prolongée », a-t-il ajouté.

