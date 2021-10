Les scores de référence du Pixel 6 écrasent les autres produits phares d’Android

La série Pixel 6 est enfin officielle, ce qui signifie que vous pouvez déjà acheter les combinés dans les magasins si vous pouvez trouver du stock. Cela signifie également que les utilisateurs de Pixel 6 ont testé les combinés dans la nature, et nous avons déjà des critiques détaillant les expériences réelles – voici notre critique Pixel 6 Pro. Les performances sont probablement l’une des trois choses que les gens veulent le plus tester, les autres étant l’écran 120 Hz sur le Pro et l’expérience globale de l’appareil photo. C’est parce que le Pixel 6 est le premier téléphone Google à avoir une puce Google personnalisée. Et aussi parce que le Pixel 5 a été une telle déception l’année dernière. Il s’avère que les références divulguées étaient correctes en ce qui concerne les vitesses du processeur. Mais il y a une surprise GPU inattendue.

Les performances du processeur

Les benchmarks Pixel 6 qui ont fuité avant l’événement de lancement de Google ont laissé entendre que le Tensor SoC aura une configuration inhabituelle. Google a utilisé deux cœurs Cortex-X1 dans la puce Tensor à huit cœurs. C’est le noyau Arm Cortex le plus puissant du moment. Les puces comme les produits phares Snapdragon 888 ne comportent qu’un seul cœur Cortex-X1.

Malgré cela, les fuites de référence ont montré que le Tensor ne surpasserait pas le Snapdragon 888 qui alimente des téléphones comme le Galaxy S21. Des tests réels ont montré que la fuite était précise. Le Tensor ne peut pas surpasser le Snapdragon 888 dans les tests Geekbench 5, ce que nous avons déjà vérifié lors de notre examen. À son tour, cela signifie que le Tensor ne peut pas toucher l’A15 Bionic à l’intérieur de la série iPhone 13.

Mais ce n’est pas comme si nous nous attendions à ce que Google surpasse Apple ou Qualcomm avec son tout premier système sur puce personnalisé. Pourtant, les performances de référence de Tensor indiquent que Google est en effet sur la bonne voie. Et Qualcomm devrait s’inquiéter.

Benchmarks du processeur graphique du Pixel 6

La vraie surprise vient du GPU du Pixel 6. Le téléphone surpasse tous les produits phares Android dans les tests 3DMark Wild Life, y compris le Snapdragon 888. C’est quelque chose que nous avons vérifié lors de notre examen.

Un Redditor qui a reçu le Pixel 6 tôt a effectué le test et publié les résultats en ligne avant même la publication des critiques. Ils ont montré que le GPU Pixel 6 fait mieux dans les benchmarks que tout autre produit phare Android que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Les performances du GPU Google Tensor Soc sont les meilleures de tous les soc Android à ce jour.

Maintenant, la seule question qui reste est l’efficacité et les performances soutenues.

Source : https://t.co/qlYznHEXUO#GooglePixel6 #GooglePixel6Pro pic.twitter.com/Fz28CRhR4X – Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) 24 octobre 2021

Le GPU Tensor surpasse l’Exynos 2100, le Snapdragon 888 et le Kirin 9000. Les deux premiers sont le genre de SoC que vous trouverez dans les combinés Galaxy S21. Le Kirin 9000 alimente les téléphones Huawei comme le Mate 40.

Cela ne veut pas dire que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devraient être le téléphone de référence pour les jeux mobiles ou les applications gourmandes en graphiques. Et les utilisateurs peuvent même ne pas ressentir la différence dans l’utilisation réelle. L’une des raisons à cela est que la plupart des gens ne possèdent pas tous les derniers produits phares pour comparer les performances.

Mais l’accomplissement de Google ici vaut toujours la peine d’être noté. Le Tensor du Pixel 6 ne peut pas toucher l’A15 de l’iPhone 13, mais la puce est toujours prête à offrir une expérience Android haut de gamme. Encore une fois, il s’agit de la première puce mobile de Google.

Nous nous attendons à ce que Google continue de l’améliorer au point où les Tensors de nouvelle génération peuvent alimenter les ordinateurs portables et les tablettes. C’est ce qu’Apple a fait avec les puces de la série A, les transformant en de formidables SoC pouvant alimenter des ordinateurs portables haut de gamme. Et il se trouve qu’Apple a fait d’énormes progrès côté GPU ; il suffit de consulter cette revue M1 Max et M1 Pro.