Les scores des arbitres font chuter les Giants contre les Dodgers

Tout est faux avec la numérotation de les arbitres dans le match final et définitif entre Géants et Dodgers, une performance moche qui devrait créer un précédent pour l’avenir, est-il temps pour les arbitres robots ?

Qu’est-ce qui n’allait pas avec l’arbitre ?

Des marquages ​​hors zone, des swings qui n’existaient pas, des frappes qui étaient des balles et des balles qui étaient des frappes, tout cela pour livrer une performance plus que médiocre et cela dans un jeu de l’importance d’aujourd’hui est inadmissible.

Et attention, ce n’est pas de sa faute : quel humain pourrait voir clairement si une balle se déplaçant de 14 pouces à une vitesse de 103 miles entre ou non dans un recadrage imaginaire ? Il faudrait que ce soit un cyborg.

Du match d’aujourd’hui, nous pouvons rapidement mettre en évidence deux exemples clairs, cette paire de mauvaises notes qui a donné un retrait à Julio Urías :

Absolument incroyable. L’arbitre Gabe Morales a éliminé les Giants des séries éliminatoires avec un appel de swing de contrôle soufflé à Wilmer Flores.#Géants #Dodgers #LADvSF pic.twitter.com/8LiUDSR6fo – Juge-arbitre (@UmpireAuditor) 15 octobre 2021

Et cette décision horrible, où l’arbitre de premier plan décide qu’il s’agit d’un swin mettant ainsi fin à la saison des géants de San Francisco : une équipe qui avec une petite masse salariale a pu voler le National des Dodgers et rentre maintenant chez elle avec un dernier swing mal marqué qui ne l’était pas.

Une tristesse :

L’arbitre Doug Eddings vient de faire sauter deux lancers en un seul Kris Bryant au bâton. Au lieu de tracer une marche, Bryant finirait par frapper.#Géants #Dodgers #LADvsSF pic.twitter.com/pjf72uIiIg – Juge-arbitre (@UmpireAuditor) 15 octobre 2021

Demain, nous pourrons avoir un détail plus clair sur l’influence directe des umpires sur le tableau, pour l’instant cela semble trop. Ou du moins, ils n’ont pas bien fait ce qu’ils avaient à faire.

L’heure des robots arbitres ? Nous disons oui.