Les scorpions mixent toujours leur nouvel album studio: “ Nous ne pouvons pas attendre ” pour le sortir, déclare Klaus Meine

SCORPION mixent leur nouvel album au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne avec ingénieur Michel Ilbert, qui a gagné plusieurs Grammy nominations pour son travail de mix avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

Chanteur Klaus Meine, qui a fêté son 73e anniversaire mardi 25 mai, a fait le point sur le nouveau SCORPION La progression de la production de LP dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux du groupe.

Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Bonjour, c’est Klaus Meine. Eh bien, ça a été une course difficile pour n’importe qui là-bas. Quelle année folle. Mais je ne veux pas me plaindre. La pandémie nous a donné beaucoup de temps supplémentaire pour écrire de nouvelles chansons et obtenir un tout nouvel album en route. Nous sommes en train de mixer en ce moment, et nous avons hâte de sortir l’album pour que vous puissiez l’entendre.

«Je voudrais vous dire merci du fond du cœur», a-t-il poursuivi. “Merci pour tous les merveilleux messages d’anniversaire. Je vous le dis, c’est vraiment, vraiment touchant de se sentir si proche de vous tous dans presque tous les coins du monde. Merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien pendant toutes ces années Cela a été un long, long voyage.

“En raison de la pandémie, la résidence à Las Vegas a malheureusement à nouveau été reportée, et nous ne pouvons absolument rien y faire. Mais la bonne nouvelle est que Las Vegas est toujours en activité et nous allons faire vibrer Sin City en mars de l’année prochaine . Nous sommes donc impatients de vous voir tous en 2022 quelque part quelque part sur la route, et je suis sûr que ce sera très émouvant. D’ici là, prenez bien soin de vous, restez en bonne santé et préparez-vous pour la piqûre. Nous vous aimons.

Les légendes du hard rock germano-polonais-suédoises ont passé les derniers mois à enregistrer leur nouvel effort à Studios du parc à la menthe à Hanovre, en Allemagne. Provisoirement attendu plus tard cette année, le disque marquera SCORPION‘ première sortie depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads”, qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

SCORPION initialement prévu d’enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, dont les crédits précédents incluent NŒUD COULANT et METALLIQUE. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été effectué avec Greg à distance, après quoi SCORPION ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

Meine dit précédemment Parler de métal que le but avec l’utilisation Fidelman produire le nouveau LP était d’apporter “l’ancienne vibe d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même ‘Lovedrive’. Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude”, a-t-il déclaré. “Si nous y arrivons, qui sait, c’est tant d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus dures.”

Selon Meine, SCORPION‘ le nouveau LP comporte “aucun écrivain extérieur du tout”, contrairement à celui de 2015 “Retour pour toujours”, qui a été en grande partie co-écrit par les producteurs de l’album, Mikaël Nord Andersson et Martin Hansen.

SCORPION‘ la dernière collection complète de nouveaux enregistrements était la susmentionnée “Retour pour toujours”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPION‘ batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTRHEAD.



Merci à tous pour les messages d’anniversaire – Klaus? #Scorpions pic.twitter.com/McygDOiElD – Scorpions (@scorpions) 29 mai 2021

