Les Scorpions partagent la deuxième partie du documentaire Rock Believer

Scorpion ont sorti le deuxième d’une série de courts documentaires en trois parties — réalisé par Thomas Noehre — en se concentrant sur la réalisation du 19e album studio du groupe, Rock Believer. Vous pouvez consulter le deuxième épisode ci-dessous.

Lorsque la série a été lancée pour la première fois, Scorpions a déclaré dans un communiqué: « Pour notre nouvel album Rock Believer, nous nous sommes tous réunis en studio comme au bon vieux temps et avons capturé ce voyage devant la caméra. Peut-être y découvrirez-vous des extraits musicaux inédits de notre nouvel album… »

Le mois dernier, les Scorpions a sorti le clip officiel pour leur nouveau single, « Peacemaker ». Le morceau, qui présente de la musique avec l’aimable autorisation du guitariste Rudolf Schenker et du bassiste Pawel Maciwoda et des paroles du chanteur Klaus Meine, est tiré de Rock Believer, sortie le 25 février 2022.

Interrogé dans une nouvelle interview avec la radio chilienne Radio Futuro sur ce que les fans peuvent s’attendre à entendre sur Rock Believer, Meine a déclaré : « Eh bien, vous pouvez vous attendre à un album dédié à tous les croyants du rock dans le monde. Et nous sommes très excités après toutes ces années. Nous avons pensé, quand vous pensez à toutes les tournées que nous avons faites au cours des 10 dernières années, après la sortie de Return To Forever en 2015, le moment était venu de retourner en studio, d’écrire de nouveaux morceaux, d’écrire de nouvelles chansons et de découvrir si la créativité fonctionne toujours. Le grand objectif était, l’objectif était de faire un album de rock – de faire un album avec beaucoup d’attitude, de puissance et de se concentrer sur le bon vieux temps et vraiment apprécier la musique et s’amuser avec la musique. Et ça fait vraiment du bien.

« Tant de gens ont dit que le rock était mort. Ce n’est pas mort », a-t-il poursuivi. « Ça revient toujours – parfois, d’accord, plus fort [or] moins fort — mais au final, c’est génial de jouer dans le monde entier dans plus de 80 pays où nous avons joué jusqu’à présent, et tous les croyants du rock. C’était toujours génial de partager la musique avec eux ensemble et d’être en relation avec eux. Je veux dire, c’est tellement incroyable et fantastique, que nous sommes très heureux de sortir un nouvel album. Et oui, voyons ce qui se passe.

Parlant du titre de l’album Rock Believer, le guitariste de Scorpions Rudolf Schenker a déclaré : « Écoutez, nous sommes dans le monde depuis 50 ans ou plus. Et quand quelqu’un peut dire qu’il est un croyant du rock, alors c’est nous. Et bien sûr, nous rencontrons nos adeptes du rock devant nous, notre public.

Rock Believer a été enregistré principalement aux Peppermint Park Studios à Hanovre, en Allemagne et a été mixé dans les légendaires Hansa Studios à Berlin, Allemagne avec l’ingénieur Michael Ilbert, qui a remporté plusieurs nominations aux Grammy Awards pour son travail de mixage avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

« L’album a été écrit et enregistré dans l’ADN des Scorpions avec des compositions de base de Schenker/Meine », a déclaré Klaus. « Nous avons enregistré l’album en tant que groupe en direct dans une pièce, comme nous l’avons fait dans les années 80. »

Le nouvel album de Scorpions marquera leur première sortie depuis 2017 Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads, qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

Précommandez Rock Believer, sortie prévue le 25 février.