Les Seagulls en forme de Graham Potter accueillent des Gunners résurgés lors d’un affrontement en Premier League

Arsenal et Brighton reprendront leur nouvelle rivalité lorsqu’ils s’affronteront en Premier League samedi soir.

Après un début de campagne délicat, les Gunners ont vraiment amélioré leur jeu ces dernières semaines avec quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues.

Les choses n’auraient pas pu mieux se passer pour Mikel Arteta et Arsenal contre les Spurs

Bien sûr, le dernier résultat a été la victoire 3-1 sur son grand rival Tottenham dimanche, qui a ravi les fans.

Brighton a été l’une des équipes les plus en forme de la ligue jusqu’à présent ce trimestre avec le match nul 1-1 de lundi à Crystal Palace les aidant à atteindre la sixième position de la ligue.

Ce match a vu beaucoup d’aiguilles ces dernières saisons, mais qui sortira vainqueur samedi soir?

Brighton v Arsenal: commentaire talkSPORT

Le concours de Premier League aura lieu le samedi 2 octobre avec une heure de coup d’envoi à 17h30.

talkSPORT aura une couverture en direct du match avec Faye Carruthers présentant Gameday Exclusive à partir de 17h.

Ian Danter et Alvin Martin assureront les commentaires depuis le stade Amex.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Graham Potter espère poursuivre le bon début de saison de Brighton Brighton v Arsenal: Nouvelles de l’équipe

Danny Welbeck et Stephen Alzate rateront l’affrontement avec Arsenal en raison d’une blessure.

Yves Bissouma revient de blessure mais une décision tardive sera prise par Graham Potter concernant sa disponibilité.

Pour Arsenal, ils seront privés d’un seul joueur.

Granit Xhaka manquera l’affrontement après avoir été exclu pendant trois mois en raison d’une blessure au genou contractée contre Tottenham ce week-end.

Sinon, Mikel Arteta a le choix entre une équipe en pleine forme.

.

Xhaka semble prêt pour un séjour prolongé sur la touche Brighton v Arsenal: faits du match Après une série de cinq matchs sans défaite en Premier League contre Arsenal (W3 D2), Brighton a perdu à domicile et à l’extérieur contre les Gunners la saison dernière. Arsenal cherche à gagner matchs de championnat consécutifs contre Brighton pour la première fois depuis avril 1981, après leur victoire 1-0 au stade Amex la saison dernière. Ce n’est que la deuxième fois qu’Arsenal affronte Brighton dans l’élite alors qu’il le tableau, le match précédent étant un match nul 0-0 à Highbury en janvier 1982 (Arsenal 10e, Brighton 9e). Brighton a remporté trois de ses quatre derniers matchs à domicile de Premier League (L1), autant que lors de leur précédent 22 au stade Amex (W3 D10 L9). Les Seagulls ont gardé sept draps propres à domicile jusqu’à présent en 2021, seuls Manchester City et Chelsea (9 chacun) en gardant plus à domicile cette année civile. Arsenal n’est que la troisième équipe de l’histoire de la Premier League à perdre ses trois premiers matchs d’une campagne. et remportent ensuite leurs trois prochains, après Wimbledon en 1996-97 et West Bromwich Albion 2002-03. Les Dons ont remporté leur septième match au cours de cette campagne, tandis que les Baggies ont perdu le leur. En commençant par une victoire 1-0 à Brighton en décembre 2020, Arsenal a remporté neuf de ses 15 derniers matchs de championnat à l’extérieur (D2 L4), avec seulement Manchester City ( 13) et Liverpool (10) remportant plus de matchs de Premier League sur la route au cours de cette période. Les huit derniers buts d’Arsenal en Premier League contre Brighton ont été marqués par seulement trois joueurs différents – Pierre-Emerick Aubameyang (3), Alexandre Lacazette (2) et Nicolas Pépé (3).L’attaquant de Brighton Danny Welbeck a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League contre Arsenal, ces buts ayant eu lieu entre 2011-12 (deux fois avec Manchester United) et 2019-20 (avec Watford).Neal Maupay a a marqué la moitié des buts de Brighton en Premier League cette saison (4/8), et cherche à marquer dans trois matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis octobre 2020. Maupay a également marqué le but vainqueur lors de deux de ses trois matches de Premier League contre Arsenal. .Arsenal L’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang a marqué cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues, plus que lors de ses 17 précédents pour les Gunners (4).