Alors que les Seahawks de Seattle résolvent certains problèmes dans leur jeu sur le terrain cette saison, l’équipe a annoncé cette semaine une nouvelle initiative pour attirer les fans vers des jeux hors du terrain.

Une nouvelle communauté de joueurs appelée Seahawks Sandbox a été lancée dans le but de réunir les 12 autour de tournois hebdomadaires de jeux vidéo dans lesquels les fans peuvent s’affronter et gagner des prix. La plate-forme accueillera 50 tournois différents tout au long de la saison sur Xbox, PlayStation, Switch et PC, avec 14 titres différents de sports, courses, bataille royale et jeux de combat, selon les Seahawks.

L’équipe organisera des tournois avec des influenceurs de jeux vidéo et des joueurs des Seahawks et plus de 5 000 $ en prix seront à gagner au cours de la saison.

Les joueurs des Seahawks Quandre Diggs, à gauche, et Tyler Lockett dans le match, hors du terrain. (Photo de Seahawks)

Les Seahawks lancent également une chaîne YouTube dédiée à l’effort Sandbox. Le contenu sera publié tout au long de l’année par le joueur et influenceur de Seattle Marcel « BasicallyIDoWrk » Cunningham ainsi que par le double champion du Madden Club Daniel « Dcroft » Mycroft, avec des diffusions en direct contre un adversaire hebdomadaire des Seahawks et des joueurs éminents de la communauté Madden.

Les Seahawks sont la première équipe de la NFL à lancer une chaîne YouTube dédiée aux jeux. Mais l’équipe est engagée dans l’espace de jeu depuis un certain temps, organisant un tournoi de championnat Madden 17 à Seattle en mars 2017. Ils ont lancé la toute première semaine d’esports de la NFL en 2019 et ont organisé plusieurs tournois en ligne au cours de la dernière année.

Loin de l’expérience esport ultra-compétitive, les Seahawks hébergeront également des royaumes Minecraft pour les fans qui souhaitent s’intégrer dans ce monde de jeu populaire.

« Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour nous engager davantage avec nos fans en dehors du terrain, et nous savons que les sports électroniques et les jeux sont quelque chose que nos fans et nos joueurs apprécient », a déclaré le directeur de l’exploitation de Seahawks, David Young, dans un communiqué.

Seahawks Sandbox est hébergé sur la plate-forme de jeu Rival, qui met en relation des équipes sportives et d’autres marques avec des utilisateurs intéressés par les jeux et l’esport. Des équipes professionnelles telles que les Detroit Pistons de la NBA et les Coyotes de l’Arizona de la LNH, ainsi que des équipes de football européennes, utilisent la plate-forme.

Les fans qui veulent participer à l’action peuvent commencer à gagner des points en s’inscrivant avec leur gamertag ici.