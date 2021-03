Les Seahawks prolongent le contrat du défenseur Gabe Jackson pour trois saisons

31/03/2021 à 07:34 CEST

. / Seattle

Les Seattle Seahawks ils ont donné au vétéran défensif Gabe Jackson une nouveau contrat pendant trois saisons et 22,575 millions de dollars (19,283 millions d’euros), après l’avoir acquis dans le cadre d’un accord avec les Raiders de Las Vegas plus tôt ce mois-ci, selon plusieurs sources.

Il avait auparavant un salaire de base de 9,35 millions de dollars (7,98 millions d’euros) et des primes de formation de 250000 dollars (213000 €) chacun pour les deux prochaines saisons avant d’entrer en agence libre en 2023, mais avec le nouvel accord, Jackson reçoit désormais 10,075 millions de dollars. (8,606 millions d’euros) cette année, une prime à la signature de 9 millions de dollars (7,69 millions d’euros) et 1,075 million de dollars de salaire de base (918000 euros), ainsi que six millions de dollars en 2022 (5,13 millions d’euros) et 6,5 millions de dollars ( 5,5 millions d’euros) en 2023, et pourrait entrer en agence libre en 2024.

Le règlement réduit ce qui aurait été une accusation de plafond salarial de 9,6 millions de dollars (8,2 millions d’euros) d’ici 2021, ce que les Seahawks ont dû faire compte tenu de leurs limites de plafond.

Jackson, 29 ans, a déclaré lors d’une vidéoconférence qu’il avait accepté la prolongation du contrat, mais a refusé de fournir des détails. Quant à son départ des raiders, a expliqué qu’un litige contractuel cela faisait partie d’elle, mais elle ne voulait pas non plus entrer dans les détails.