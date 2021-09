Les séances d’entraînement de Conor McGregor avant de se casser la jambe contre Dustin Poirier pourraient expliquer une blessure d’horreur

in

Conor McGregor a subi une fracture à la jambe à la fin du premier tour de son combat de trilogie avec Dustin Poirier en juillet.

Après le combat, McGregor a suggéré qu’il avait porté la blessure dans le combat. Le président de l’UFC, Dana White, et les médecins de l’UFC auraient été au courant de la blessure.

Le coup de pied de pente est une technique de base du Muay Thai, également connue sous le nom de coup de pied poussé, que McGregor tente ici

« Tout le monde me demande à quel moment la jambe s’est cassée ? » il a dit. “Interroger [UFC president] Dana White, demande à l’UFC, demande au Dr [Jeffrey] Davidson, le médecin-chef de l’UFC.

« Ils savaient… J’avais des fractures de stress à la jambe en entrant dans cette cage.

“Il y a eu un débat sur le fait de retirer la chose parce que je m’entraînais sans protège-tibias et j’ai donné plusieurs coups de pied au genou, alors j’ai eu plusieurs fractures de stress dans l’os du tibia au-dessus de la cheville.”

Dans les images ci-dessous, McGregor s’assurait certainement qu’il vérifiait les coups de pied, mais il passait également à l’offensive avec des coups de pied dans les jambes.

On doit se demander s’il aurait dû ajuster son plan de match si ses jambes étaient si gênantes.

McGregor passe également du temps au sol dans la vidéo. On dirait qu’il a travaillé sur l’interception des rafales de Porier avec un corps à corps et/ou un retrait, mais bien sûr, il n’a jamais pu le montrer à l’UFC 264.

Le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC a également mené avec beaucoup de coups de pied, le coup même qui a fini par lui casser la jambe.

Conor McGregor a donné le coup de pied pendant le sparring

Comme la plupart des téléspectateurs de la vidéo l’ont noté, le calibre de l’adversaire n’était pas quelque chose qui mettait McGregor sous une menace réelle.

L’Irlandais réussit de très beaux tirs, mais il ne s’est pas retrouvé en difficulté avec son partenaire d’entraînement.

Des endroits comme l’American Kickboxing Academy et l’American Top Team ont des dizaines de combattants de l’UFC qui travaillent les uns avec les autres et se poussent dans le sparring. McGregor a une équipe relativement petite et concentrée par rapport à SBG Ireland.

Conor McGregor a lancé beaucoup de coups de pied exacts qui ont fini par lui casser la jambe en sparring

A-t-il besoin de trouver des espars plus durs ? Beaucoup diraient que se lancer dans des guerres avant un combat n’est pas la décision la plus prudente, surtout compte tenu du temps que McGregor, 32 ans, a passé dans le match.

Le Notorious devrait actuellement revenir à l’UFC à l’été 2022, Dana White suggérant provisoirement qu’il pourrait affronter Dusin Poirier pour la quatrième fois en juillet de la même année.

Conor McGregor dominant au sol