Les séances d’entraînement des recrues de F1 une “situation complexe”

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a décrit les recrues participant aux séances d’essais de F1 comme ayant deux éléments opposés.

Bien qu’il pense qu’ils présentent de bonnes opportunités pour les jeunes pilotes de montrer ce qu’ils pourraient être capables de faire au volant d’une voiture de Formule 1, ils peuvent être entravés pour montrer leur plein potentiel en raison de la nécessité de garder la voiture sur la route à portée de main. retour au conducteur principal.

Bien que ce compromis persiste en arrière-plan, le patron d’Alfa Romeo pense que donner aux jeunes pilotes la possibilité de tester des machines de Formule 1 a porté ses fruits pour l’équipe dans le passé.

“L’opportunité FP1 pour les recrues, je pense que c’est une bonne décision pour la F1 en général”, a déclaré Vasseur à GPFans Global.

« C’est la meilleure exposition que nous puissions offrir aux enfants et je ne suis pas sûr que le FP1 soit une session très pertinente.

« On a fait beaucoup dans le passé avec Charles [Leclerc] et Antoine [Giovinazzi] et Callum [Ilott] mais ce n’est pas toujours facile car ils sautent dans la voiture, ils n’ont pas le droit de s’écraser car nous avons le FP2 deux heures après.

“Cela signifie que le premier point est” les gars, vous ne vous écrasez pas “.

« Ensuite, ils ont deux relais de six tours, le premier relais, trois [or] quatre tours le deuxième et ils doivent montrer quelque chose.

« C’est un peu une situation schizophrénique et une situation complexe, mais c’est comme ça. Au moins sur le plan de l’exposition et du marketing, c’est probablement très bon pour eux.

“Cela aidera la recrue à trouver également des partenaires pour la F2 et je pense que c’est une bonne décision, un bon coup et une bonne connexion entre les deux séries et j’aime ça.”

Un certain nombre de recrues sont en lice pour prendre le deuxième siège chez Alfa la saison prochaine aux côtés de Valtteri Bottas, mais Vasseur pense qu’une solution à plus long terme pour l’équipe leur conviendrait peut-être mieux avec le changement de réglementation, plutôt que l’année solitaire de Charles Leclerc avec eux.

Le séjour du pilote désormais Ferrari chez le constructeur basé à Hinwil a été plus court que prévu – mais Vasseur a déclaré que le Monégasque avait pu démarrer dès le départ grâce au travail qu’il avait déjà effectué.

« La différence avec Charles, c’est qu’il était autorisé à faire beaucoup de choses avec nous avant », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si l’équipe voulait un pilote qui pourrait répéter l’ascension rapide de Leclerc.

« Nous devons également considérer que l’année prochaine est un peu différente car nous aurons six jours avant la saison avec une toute nouvelle voiture.

« Peut-être aurons-nous un problème de fiabilité. Nous aurons les pneus neufs, cela signifie également que nous devons considérer cette partie de la situation.

“Mais ce sera un choix à coup sûr que j’aimerais avoir un engagement au moins pour les deux ou trois prochaines saisons. Cela signifie peut-être que les deux ou trois premières courses ne sont pas le sujet principal.

« Si vous avez ce genre de plan, construisons quelque chose, vous pouvez le penser ensemble. Mais la performance sera la clé.