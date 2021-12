Les « Seasons In The Abyss » de Slayer sont relookées pour Noël par des membres de Dream Theater, Protest The Hero, Cradle Of Filth

Membres de HAKEN, THÉÂTRE DU RÊVE, PROTESTEZ AU HÉROS, BERCEAU DE LA CROISSANCE et CONDITION INHUMAIN se sont aventurés au sud de la Laponie pour une version festive d’un TUEUR classique. « Salutations de saison dans l’abîme » combine la musique de TUEUR‘s « Des saisons dans les abysses » avec la célébration de la cloche du traîneau, avec des paroles alternatives écrites par l’artiste et l’illustrateur Dan Goldsworthy (J’ACCEPTE, ALESTORM, SYLOSSE) et Charlie Griffith de HAKEN, qui assument également tous les deux des tâches de guitare. Les voix sont livrées par le croon-maestro canadien Rody « l’ange du souffle » marcheur de PROTESTEZ AU HÉROS et tuba (oui tuba !) est fourni par HAKEN le batteur Ray « Nin Blood » Hearne. BERCEAU DE LA CROISSANCE‘s Dani-el « attend » Firth et CONDITION INHUMAIN le batteur Jeramie « Klerry » Kling remplir le core-ensemble et invité spécial Jordan « Captor Of Synth » Rudess de THÉÂTRE DU RÊVE ne montre aucune pitié avec un solo de clavier écrasant le visage.

Griffiths avait ceci à dire à propos de la collaboration : « Injecter dans cette chanson un peu de joie de Noël a mieux fonctionné qu’aucun d’entre nous ne s’y attendait ! [SLAYER guitarist] Jeff Hanneman J’ai adoré Noël, alors j’espère qu’il approuvera notre hommage et j’espère que nous contribuerons à répandre une certaine gaieté musicale pendant un autre Noël d’incertitude dans l’abîme de la pandémie. Merci à tous les gars d’avoir participé à la fête et à Scott Atkins pour mélanger ! Reconnaissance éternelle à tous les membres de TUEUR et nous souhaitons à tous un joyeux Noël ! »

« Des saisons dans les abysses » est la chanson titre de TUEURle cinquième album studio de , qui est sorti le 9 octobre 1990 jusqu’à Def American Records.



