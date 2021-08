Les Seattle Sounders et le FC Dallas concluent leur match de championnat par un nul (1-1)

in

08/05/2021 à 06:06 CEST

Le Sondeurs de Seattle et le FC Dallas à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce jeudi dans le Champ CenturyLink. Avec ce résultat, le Sondeurs de Seattle a été placé en deuxième position, tandis que le FC Dallas il est resté à la neuvième place à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Siatelite, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès devant le but de Chasseur à la minute 72. L’équipe de Frisco a mis les tables grâce à un but de Ciste peu avant la fin, plus précisément en 1990, terminant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Sondeurs de Seattle de Brian Schmetzer soulagé Forgeron, Bruin Oui Lodeiro pour Médranda, Chasseur Oui Rowe, tandis que le technicien du FC Dallas, Luchi González, a ordonné l’entrée de Obrián, Acosta, Ciste, Ricaurte Oui Vargas fournir Schön, Jésus Ferreira, Cerrillo, Pépi Oui Pomykal.

L’arbitre a donné un carton jaune à Sondeurs de Seattle (Forgeron), pendant ce temps il FC Dallas n’en a pas vu.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le FC Dallas il se situait à la neuvième place du tableau avec 18 points. Pour sa part, Sondeurs de Seattle Avec ce point atteint, il atteint la deuxième place avec 33 points, au lieu de se qualifier pour une place en playoffs pour le championnat, à l’issue du duel.

Fiche techniqueSondeurs de Seattle :Cleveland, Arreaga, Gómez, O’Neill, Roldan, Medranda (Smith, min.60), Rowe (Lodeiro, min.87), Paulo, Montero (Bruin, min.73), Roldan et RuidíazFC Dallas :Jimmy Maurer, Bressan, Burgess, Hollingshead, Twumasi, Quignon, Cerrillo (Jara, min.76), Jesús Ferreira (Acosta, min.66), Schön (Obrián, min.66), Pomykal (Vargas, min.78) et Pepi (Ricaurte, min.76)Stade:Champ CenturyLinkButs:Montero (1-0, min. 72) et Jara (1-1, min. 90)