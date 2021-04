Les secondes parties étaient bonnes

01/04/2021 à 22:10 CEST

Tous les gladiateurs sont déjà dans leurs fosses. Le GP du Qatar est de retour mais désormais sous le nom de Doha. Dimanche, Maverick Viñales (Yamaha) a gagné, mais tout le monde peut gagner

Ce n’est pas vrai, du moins dans la mesure où il se réfère (normalement) aux courses de motos, que les secondes parties n’ont jamais été bonnes. Oui, ils le sont généralement, oui. Par exemple, le Grand Prix du Qatar dimanche dernier, remporté magistralement par le Catalann Maverick Viñales (Yamaha), dans la catégorie MotoGP, a été près de huit secondes plus rapide que le précédent, en 2019, sur le circuit nocturne de Losail (Doha). Et tout le monde est convaincu que, dimanche prochain, il y aura encore plus de course. De plus, il y a ceux qui assurent que la Ducati franchira à nouveau la barrière des 362 km / h. qui a établi, samedi dernier, le français ‘fou’ et très rapide Johann Zarco.

«Toujours, toujours, que nous avons couru deux grands prix d’affilée sur la même piste, une tendance que Covid-19 nous a obligés à faire l’année dernière, nous avons été plus rapides et les courses ont été beaucoup plus spectaculaires», il explique Viñales. «Je suis donc convaincu que tout le monde courra davantage ce dimanche. Moi, bien sûr, malgré avoir gagné et malgré un très bon rythme et une très bonne communion avec ma Yamaha, je ne veux pas trop m’exciter car je pense qu’il est encore trop tôt. Bien sûr, je n’ai aucun doute sur mon envie, ma faim, qui est encore intacte, mon pilotage et mon envie de remporter enfin ce titre, car je ne l’ai pas sur ma Yamaha, mais je ne fais que commencer.

« Je pense comme Maverick », dit le champion Joan Mir (Suzuki), qui sort à ceux, comme l’Australien Jack Miller, de Ducati, qui dit que la firme japonaise bleue sauve quelque chose. «Comment allons-nous garder quelque chose. Si vous voulez gagner sur une grille pleine de champions et avec beaucoup de motos officielles, vous ne pouvez rien enregistrer. J’ai déjà entendu cela dans les tests et c’était totalement faux. Ce qui s’est passé, c’est que nous n’avions pas le dernier jour de test et cela signifiait que, lors des séances d’essais du premier GP de l’année, nous devions continuer à tester des choses. Et cela a retardé la mise en place idéale.

Concernant la répétition de la course, sur la même piste, ce dimanche prochain, Mir, revenant à l’observation de Viñales, il précise que «pour nous, pour Suzuki, dont la moto se porte généralement bien dès le premier jour sur n’importe quel circuit, répéter la piste est très bien, car l’année dernière, par exemple, en Autriche et en Aragon, nous avons très bien fait. Mais, j’insiste, je pense que, même si c’est très répétitif, c’est bon pour les pilotes et pour les équipes, car on peut corriger des erreurs avec toutes les informations accumulées.

Alors que Fabio Quartararo (Yamaha), Johann Zarco (Ducati), ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati) et Mir Ils ont parlé de la délicatesse, mais passionnante, de courir au Qatar et, surtout, de la bonne adhérence de la piste, de l’importance de prendre un bon départ («Ugh, la Ducati m’a dépassé comme des missiles»). , regrets Viñales), combien il est difficile d’être en retard dans les premiers tours («cela vous oblige à punir le pneu arrière très vite et ensuite vous en avez besoin à la fin», dit-il Mir), beaucoup voulaient savoir ce qui avait changé, comme il l’a lui-même commenté après son triomphe, dans la vie et la préparation de Viñales jusqu’à ce qu’il atteigne la victoire et mène, après quatre longues années (Barcelone-2017) le championnat du monde MotoGP.

«Ma vie a une grande stabilité», expliquait le pilote de Roses, désormais à la tête de Yamaha («enfin, Valentino Rossi n’est plus qu’à une case et il est toujours très important pour notre usine») et, surtout, « tout est je suis positif autour de moi, car j’ai la meilleure personne du monde à mes côtés, ma femme Raquel, nous serons bientôt parents d’une fille, qui s’appellera Nina, et mon rêve reste intact: je veux être champion du monde. A partir de là, il faut continuer à travailler dur, en profitant, d’abord à domicile, de la stabilité nécessaire et, plus tard, sur le circuit, en boxe, avec votre équipe, avec votre usine. Et dans l’ensemble, c’est ce qui vous permet de vous battre avec des options sur le court.

Dans ce combat, le champion du monde, le majorquin Joan Mir (Suzuki), voyez beaucoup de pilotes. «Voyons voir, ce n’est que le début et j’espère! nous pouvons faire tout le calendrier. Candidats? Nous tous sur la grille voulons gagner. Il suffit de regarder la course de dimanche dernier, n’importe qui peut gagner et c’est comme ça que ce sera toute l’année. En ce sens, personne n’a exclu quiconque, encore moins Marc Márquez, qui pourrait réapparaître, désormais, au Portugal, d’ici quinze jours. « Personne ne pense à Marc, mais il est clair que nous voulons tous qu’il revienne parce que nous voulons tous gagner avec les meilleurs pilotes sur la piste », a-t-il ajouté.MVK».