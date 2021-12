Le jugement des secrétaires d’entreprise est sacro-saint et ils sont le pont entre la compréhension des attentes du régulateur et le fonctionnement réel du conseil d’administration, a déclaré Parekh, président de HDFC.

Défendant la nécessité de pratiques solides en matière de gouvernance d’entreprise, le banquier Deepak Parekh a exhorté les secrétaires d’entreprise à adopter la « culture de la parole » ainsi qu’à différencier les données et les informations pour permettre aux membres du conseil d’administration d’agir de manière constructive sur les développements.

Au milieu des cas d’actes répréhensibles d’entreprises mis au jour ces derniers temps, Parekh, qui a également été une personne clé dans la direction de la relance de Satyam Computer Services, alors victime de fraude en 2009, a déclaré qu’en général, la société mère cotée qui se trouve au sommet obtient tout l’attention et les conformités ont tendance à être en bon ordre.

«Mais invariablement, c’est la myriade de filiales et de sociétés associées plus petites et non cotées qui ont tendance à être moins surveillées et c’est là que se trouvent les points faibles. Des pratiques contraires à l’éthique, loin des yeux du public, se produisent généralement à ces niveaux. De véritables lacunes réglementaires se produisent également à ces niveaux. Examinez donc en profondeur et de manière holistique la structure de votre groupe.

« … votre conformité globale est aussi bonne que votre maillon le plus faible », a-t-il noté.

S’exprimant samedi lors de la 21e cérémonie des Prix nationaux d’excellence de l’ICSI en matière de gouvernance d’entreprise, Parekh a souligné la clarté de la communication avec le conseil d’administration.

« Il est facile de vider d’énormes volumes de fichiers et de données et de croire que l’on coche la case de la conformité. Reconnaître la différence entre les données et les informations qui peuvent permettre aux membres du conseil d’administration d’agir ou de réagir de manière constructive et proactive », a-t-il noté.

Exhortant les secrétaires d’entreprise à adopter la « culture de la parole », Parekh a déclaré que « faire ce que le conseil d’administration ou la direction veulent » est peut-être le pire trait à avoir en tant que secrétaire d’entreprise.

« Vous êtes au courant de nombreuses discussions et il est de votre responsabilité de les présenter en noir et blanc si vous sentez que le conseil d’administration tourne mal. La vision est toujours 20/20 avec le recul. Défend ton territoire. Oui, c’est toujours plus facile à dire qu’à faire. Mais n’oubliez pas que prendre la parole, c’est aussi surveiller les arrières de votre direction et des administrateurs indépendants », a-t-il souligné.

Sans mentionner de cas spécifiques, Parekh, un chef d’entreprise très respecté, a déclaré que dans le secteur bancaire en particulier, il y a eu à maintes reprises l’assurance qu’il n’y aurait pas de dépassement des 3C – le CBI, le CVC et le CAG et pourtant, » des failles dans la loi continuent de rançonner les innocents ».

Si les structures de gouvernance interne sont solides, les incitations des principaux dirigeants sont raisonnables et les entreprises sont sensibles à leurs parties prenantes, a déclaré Parekh, elles sont alors moins susceptibles de se retrouver en eaux troubles avec l’activisme des actionnaires.

« Pourtant, les conseils d’administration et les entreprises peuvent être sensibles à un activisme irrationnel ou perturbateur », a-t-il déclaré.

