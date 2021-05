Les secrets de beauté de Miss Univers, Andrea Meza

. Miss Univers, Andrea Meza, partage ses 2 principaux conseils beauté

Ce n’est un secret pour personne que la Miss Univers récemment couronnée, Andrea Meza, est une femme spectaculaire qui a fière allure.

Et en dialogue avec l’experte mode et beauté du magazine People in Spanish, Kika Rocha, la Mexicaine a partagé deux secrets de beauté qui sont sa meilleure petite astuce pour rester belle et radieuse.

La nouvelle Miss Univers a assuré qu’il y a deux détails que les gens devraient prendre en compte chaque jour, afin d’avoir une meilleure apparence et de protéger leur peau.

«Un conseil que je vais vous donner – et qui est très utile – est de toujours utiliser un écran solaire sur votre visage. C’est super important, car peu importe si vous vous lavez le visage tous les jours, si vous utilisez mille produits, si vous n’utilisez pas de crème solaire, le soleil finira par endommager beaucoup votre peau », a commenté la reine.

«La pollution, la lumière à l’intérieur des maisons endommagent aussi un peu notre peau. Utilisez-le toujours! Et buvez de l’eau! Ils ne savent pas à quel point il est merveilleux de boire simplement ses litres d’eau par jour. Croyez-moi, vous allez remarquer la différence ».

Miss Univers a également envoyé un message de sécurité et sur l’importance de montrer chacun tel qu’il est, comme une autre façon d’être belle.

La nouvelle Miss Univers a également avoué dans son interview que bien que beaucoup de gens ne le croient pas, lorsqu’elle était adolescente, elle n’était pas la femme confiante qu’elle est aujourd’hui.

«J’étais toujours très introverti, j’avais peur de me montrer comment je suis vraiment, j’avais peur de ce qu’ils allaient dire, j’avais de l’anxiété à l’idée d’être avec les gens. Se tenir devant ma salle de classe et exposer était terrifiant. Il ne voulait pas me laisser dormir, je devais mémoriser tout ce que j’allais dire, j’ai même oublié mon nom. Tout », a déclaré le vainqueur du titre comme le plus beau du monde.

«Je suis même arrivé à un point où j’ai dû prendre des médicaments pour le contrôler. C’était quand j’étais au lycée, mais j’ai pu sortir du sujet. Je m’en suis remis, mais je me suis dit: “Je ne veux pas rester comme ça” “, a ajouté la reine de beauté.

Miss Univers a également avoué être une amatrice de maquillage et a appris à être une star du «maquillage» elle-même, apprenant à ses fans à maintenir des looks majestueux avec peu d’aide cosmétique.