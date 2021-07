Les secrets de la régénération du foie

17 juil. 2021 à 12:01 CEST

La régénération du foie est l’un des phénomènes biologiques les plus énigmatiques, mais une nouvelle étude vient d’exposer le des détails de cette capacité remarquable.

L’explication réside dans un code ce qui configure le génome du foie et qui favorise sa récupération.

Ces résultats peuvent servir de base à l’élaboration d’un nouveau médicament qui pourraient aider à régénérer des organes qui n’ont pas cette fonction.

Le secret le mieux gardé

Tandis que d’autres animaux peuvent régénérer la plupart de leurs organes, les humains et autres mammifères ne peuvent que régénérer leur foie.

Par conséquent, les auteurs de l’étude ont émis l’hypothèse que les gènes qui entraînent la régénération dans le foie seraient contrôlés par un code spécifique.

De cette façon, ils ont étudié la épigénome, c’est-à-dire des modifications de l’ADN qui altèrent l’expression des gènes.

En utilisant un modèle de foie de souris, l’équipe de chercheurs a identifié les éléments du code épigénétique susmentionné.

j’étais présent à cellules hépatiques au repos, un type de cellules qui ont la capacité de proliférer dans les bonnes conditions et qui activent des gènes spécifiques pour se régénérer.

Les chercheurs ont découvert que ces gènes pro-régénératifs étaient marqués d’un modification spécifique : H3K27me3.

Dans leurs travaux, ils ont montré que le foie des souris leur permet de les gènes pro-régénératifs s’activent quand ils sont signalés.

Cette découverte surprenante révèle que les gènes impliqués sont réduits au silence dans des foies qui ne se régénèrent pas, mais ils sont activés lorsqu’ils doivent réagir à une blessure.

De plus, la recherche a découvert six états de chromatine différents dans le foie de souris qui correspondent à des marques épigénétiques spécifiques. Cela a fourni la première carte de la chromatine de cet organe important.

Et si un organe pouvait être régénéré ?

À la suite de cette découverte, les auteurs entendent voir comment ce code épigénétique répond à vieillissement.

Il est essentiel de se concentrer sur l’âge, car la capacité de la régénération du foie ralentit Comme les années passent

Les experts veulent que cette étude soit la base pour étendre la capacité de récupération du foie ou même créer un traitement pour régénérer tout autre organe.

Le foie et ses plus de 500 fonctions

Le foie est l’un des organes les plus importants et aussi l’un des plus grands, car il peut atteindre dépasser le kilo de poids.

Contient environ un 13% du sang total du corps à tout moment. En seulement 60 secondes, un litre et demi de sang peut y circuler.

Il est composé d’un type de cellule appelé hépatocytes, qui absorbent les aliments et détoxifient le sang en éliminant les substances nocives.

Mais le plus surprenant, c’est qu’ils ont été identifiés plus de 500 fonctions vitales qui sont associés au foie. Parmi les plus connus, citons les suivants :

Production de bile, qui permet le transport des déchets et la dégradation des graisses dans l’intestin grêle pendant la digestion Production de certaines protéines à partir du plasma sanguin pour maintenir le corps en bonne santé et en croissance Production de cholestérol et de protéines spéciales pour aider à transporter les graisses dans tout le corps Équilibre et production de glucose selon les besoins Régulation des taux d’acides aminés dans le sang Traitement de l’hémoglobine pour la distribution de sa teneur en fer Conversion de l’ammoniac toxique en urée, qui est excrétée dans l’urine Élimination des médicaments et autres substances toxiques dans le sang Régulation de la coagulation du sang Résistance à l’infection par production de facteurs d’immunité et élimination de certaines bactéries du sang Clairance de la bilirubine, car un excès peut provoquer une coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses oculaires.