Les “secrets” de la variante Delta, un “monstre” à côté du coronavirus de Wuhan

Le 18 mai, une femme de 75 ans a commencé à se sentir mal. Trois jours plus tard, les agents de santé ont diagnostiqué qu’elle était infectée par le Covid-19. C’est arrivé en Chine. Dans le district de Liwan, ville de Guangzhou, province du Guangdong.

Seulement 10 jours plus tard, cette femme avait causé cinq générations d’infectés.

Et au bout d’un mois, plus précisément le 23 juin, les autorités chinoises avaient localisé un total de 167 personnes infectées dans 4 villes différentes (Guangzhou, Maoming, Foshan et Zhanjiang) du Guangdong.

Tous étaient liés au cas initial (celui de la femme) sur la base de données épidémiologiques ou génétiques.

Et ils se sont tous avérés infectés par la même séquence d’ARN que la variante Delta.

Une étude avec 30 millions de PCR

Lorsque les autorités sanitaires chinoises ont découvert l’infection à coronavirus chez la femme de 75 ans, elles se sont mises au travail pour arrêter l’épidémie, localiser les personnes infectées, les isoler & mldr; et d’en connaître les causes, les conséquences, les caractéristiques.

Entre le 26 mai et le 8 juin 2021, près de 30 millions de tests PCR ont été réalisés dans la zone.

De plus, des chercheurs du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Guangzhou ont analysé les données des personnes qui avaient été mises en quarantaine et les ont comparées à celles observées lors de l’épidémie de coronavirus d’origine à Wuhan. Celui causé en 2020 par les souches historiques 19A et 19B.

Des conclusions importantes et choquantes sur la variante Delta ont été tirées de cette étude méticuleuse et approfondie,

la charge virale du variant Delta est 1 260 fois plus élevée

La première est que des chercheurs chinois ont découvert que la charge virale trouvée dans les infections à variante Delta était environ 1 000 fois plus élevée que celle trouvée dans les souches de Wuhan (19A, 19B) circulant au début de l’épidémie.

Plus précisément, les chercheurs révèlent que les charges virales dans le premier test PCR étaient 1 260 fois supérieures à celles enregistrées le jour où le SRAS-CoV-2 a été détecté pour la première fois.

Seuls 19% des échantillons de personnes infectées par les souches de coronavirus d’origine, historiques 19A et 19B, contenaient une charge virale aussi élevée.

Il commence à se propager beaucoup plus tôt (en 2,3 jours)

Sur le plan épidémiologique, par ailleurs, les chercheurs ont observé une différence notable et très préoccupante lors de l’évaluation de la vitesse d’infection de ce variant :

• Ils ont observé un raccourcissement du temps moyen qu’il faut à une personne nouvellement infectée pour pouvoir en infecter une autre.

Logiquement, plus cet intervalle (appelé intervalle sériel) est court, plus la vitesse de propagation de l’épidémie est rapide.

Et ils ont découvert qu’avec la variante Delta, il n’a fallu que 2,3 jours pour infecter. Près d’un tiers de ce qui a été observé dans les études menées avec la première variante de Wuhan, dont le délai moyen était compris entre 5,5 et 7,5 jours,

Détecté plus rapidement en PCR

L’intervalle entre l’exposition au virus et la première détection de la charge virale dans un test PCR a également été déterminé.

Et cet intervalle, qui dans le premier virus de la pandémie était de six jours (avec un pic à 5,6 jours), n’est désormais plus que de quatre jours (avec un pic à 3,7 jours).

Il s’agit d’une information très importante, car étant donné le risque de transmission si précoce que présente la variante Delta, les chercheurs conseillent de modifier la durée de validité de la PCR en tant que “passeport” pour se déplacer.

En Chine, les 72 heures de PCR nécessaires pour voyager en avion, train ou bus, ont été réduites à moins de 48 heures.

En moins de 3 jours le virus a déjà doublé

Le temps de génération moyen, qui est le temps qu’il faut pour qu’une population microbienne double, était de 2,9 jours, ce qui signifie que la variante Delta se reproduit beaucoup plus rapidement à l’intérieur de nous.

Et ainsi, il prend pratiquement la moitié de celui des premières souches, qui ont nécessité 5,7 jours.

Très probablement, cette capacité à se répliquer plus rapidement lui permet d’être plus contagieux dans la phase initiale de l’infection.

Il faut moins de temps pour montrer les symptômes

La période d’incubation moyenne d’un virus est la durée entre l’exposition initiale et l’apparition des symptômes de la maladie.

Dans les données rapportées de Wuhan, la période était de 5,2 jours, tandis que dans cette enquête, elle est de 4,4 jours.

Il est plus contagieux dans les premiers jours, en phase présymptomatique

Les chercheurs ont découvert que 64,7% (44/68) des événements de transmission se sont produits pendant la phase présymptomatique. Un chiffre supérieur à l’original, qui était de 59,2%.

Les auteurs de la recherche n’hésitent pas à exprimer une conclusion importante :

• « L’infectiosité accrue du variant Delta pendant la phase présymptomatique souligne le besoin urgent de mettre en quarantaine les cas suspects ou même les contacts étroits. Et le faire avant l’apparition des symptômes ou le dépistage par PCR ».

Au début, chaque personne peut infecter 3,5

le nombre effectif de reproduction (Rt) est le nombre de personnes infectées en moyenne par une personne malade à un moment donné. Et c’est l’une des données fondamentales pour gérer une pandémie du côté des scientifiques, des politiciens et du mldr;

Eh bien, dans ce cas précis, les chercheurs ont trouvé dans les premiers jours 3 personnes infectées par personne jusqu’au 27 mai.

Il est ensuite passé à 3,5 du 27 au 29 mai.

Au 30 mai, il diminuait et atteignait une valeur de 1. Un chiffre qui fluctuait jusqu’au 15 juin.

A partir de ce moment, il était inférieur à 1. Et du 19 au 23 de l’étude, aucun nouveau cas n’a été signalé.

Une étude minutieuse

Toutes ces données ont été obtenues grâce à une enquête épidémiologique dans laquelle les sujets contacts ont été localisés et identifiés par des questions, des images de caméras de surveillance ou un suivi via des applications mobiles.

Et une fois identifiés, ils ont été isolés en quarantaine et un test PCR a été réalisé quotidiennement.

L’étude a été publiée le 7 juillet sur virological.org, et maintenant le 12 juillet, en tant que pré-impression sur medRxiv.