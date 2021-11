Les secrets de l’amour durable de Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas

« Michael était là pour promouvoir A Perfect Murder, et il a demandé à me rencontrer », s’est-elle souvenue au New Yorker en avril. « Je me souviens que j’ai franchi la porte de l’hôtel quand je suis arrivé, et il est passé juste devant moi avec son sac de golf sur l’épaule. J’ai dit: » OK, je suppose qu’il veut vraiment me rencontrer, il est juste passé devant moi. ‘ je savais Antoine [Banderas, her Zorro co-star] et Mélanie [Griffith, Banderas’ wife at the time] depuis de nombreuses années, et je me suis joint à nous tous pour prendre un verre et dîner. Cette nuit-là, nous avons découvert que nous avions le même anniversaire. »

Et, notoirement, Douglas a dit à Zeta-Jones – qui est né le 7 septembre. 25 ans comme il l’était, seulement 25 ans plus tard – à ce moment-là, il allait être le père de ses enfants.

« Et je me suis dit : ‘Très bien. J’ai beaucoup lu sur toi. J’ai beaucoup vu sur toi. J’ai beaucoup entendu parler de toi. Bonne nuit' », a-t-elle poursuivi, « Et je suis allé me ​​coucher et j’ai eu levé à 5 heures du matin, je suis allé à Londres, j’ai changé d’avion, je suis allé à Aberdeen, j’ai pris un ferry pour l’île de Mull. Et il y avait un gros bouquet de fleurs disant « Je suis désolé si je t’ai fait peur. Amour, Michael Douglas . ‘ Il dit toujours que le fleuriste qui a apporté ces fleurs à l’île de Mull lui a sauvé la vie. Je dirai que si quelqu’un dit qu’il va engendrer vos enfants alors que vous venez de les rencontrer, c’est un peu effrayant. Malheureusement, il avait raison, encore une fois. »

En fait, Zeta-Jones a déclaré à ET en 2016 que, même si elle ne pouvait pas identifier son moment de carrière préféré, son record absolu était « de donner naissance à deux de mes enfants, et qu’il soit le premier à les tenir était assez incroyable . «