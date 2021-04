Les secrets de l’antimatière, découverts

04/02/2021 à 08:00 CEST

Des scientifiques du CERN à Genève ont réussi à briser la barrière qui jusqu’à présent empêchait l’accès aux secrets de l’antimatière: ils ont refroidi des atomes d’antihydrogène à l’aide de lasers, qui apporteront un nouvel éclairage sur les origines de l’Univers et permettront la création d’antimatière en laboratoire. .

On entend parler d’antimatière depuis 1928, lorsque le physicien Paul Dirac a prédit l’existence d’antimatière. Cinq ans plus tard, nous avons découvert le premier antiélectron, que nous appelons un positron.

Avant ces découvertes, nous ne pouvions même pas imaginer que tout ce que nous savions sur la matière aurait un jumeau inverse qui serait comme le reflet miroir de n’importe quelle particule: son antiparticule. La seule différence est qu’ils ont des frais différents.

Incompatibles entre elles, la matière et l’antimatière s’annihilent de tout ce qui peut être vu: elles ne disparaissent pas, mais génèrent au contraire des photons de haute énergie. Dans la science-fiction, ces annihilations propulsent des véhicules qui voyagent à des vitesses incroyables.

Seule compteBien que nous pensons qu’au début de l’univers il y avait de la matière et de l’antimatière dans les mêmes proportions, la seule chose que nous avons observée dans tout le cosmos est seulement la matière.

Il est également vrai que si nous pouvions les voir ensemble, nous ne les distinguerions pas, puisque la matière et l’antimatière émettent les photons de lumière qui nous permettraient de les percevoir.

Nous en avons déduit qu’il n’y a que des particules de matière dans l’univers car, puisqu’elles ne peuvent pas coexister avec l’antimatière en même temps, le fait que nous ne voyons pas continuellement des collisions cosmiques indique que l’une des deux est absente. Et les particules de matière nous savons positivement qu’elles sont là: nous les connaissons très bien.

Et bien que nous ne sachions pas complètement ce qui s’est passé à l’origine de l’univers pour que la matière domine l’antimatière, nous poursuivons constamment l’antimatière car elle pourrait découvrir de nouvelles perspectives sur la façon dont ce duel supposé entre les deux structures matérielles a été résolu.

Côté obscurCependant, savoir que le côté obscur de la matière est très compliqué, car lorsque nous avons réussi à la fabriquer, rien de ce qui rencontre la matière ordinaire ne disparaît.

De plus, lorsque nous parvenons à le retenir pendant un petit moment, il tourne si vite que nous ne pouvons pas l’attraper. C’est aussi insaisissable que le concept même d’antimatière.

La seule façon de l’étudier est de réduire la vitesse à laquelle il se déplace, et nous avions réalisé quelque chose en 2016: mesurer les empreintes spectrales optiques de l’antihydrogène, un exploit réalisé grâce à la technologie de décélération.

Les résultats obtenus alors étaient spectaculaires: ils nous disent que l’hydrogène et l’antihydrogène sont presque identiques, mais ils ne nous ont pas permis de déterminer exactement ce qui les différencie.

Pour cette raison, la possibilité de comprendre pourquoi la matière a dominé l’antimatière dans la formation de l’univers nous a échappé.

Des secrets découverts?Une nouvelle étape importante a maintenant été franchie: des scientifiques de la collaboration ALPHA au sein de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ont réussi à refroidir au laser des atomes d’antihydrogène, malgré leur nature insaisissable.

Les chercheurs utilisent depuis longtemps des lasers pour refroidir d’autres atomes et les rendre plus faciles à étudier. La technique a maintenant été appliquée à l’antihydrogène pour la première fois: elle permettra des mesures beaucoup plus précises de sa structure interne et de son comportement sous l’influence de la gravité.

La comparaison de telles mesures avec celles de l’atome d’hydrogène pourrait révéler les différences recherchées entre les atomes de matière et d’antimatière. De telles différences, si elles sont présentes, pourraient éclairer la raison pour laquelle l’univers est composé uniquement de matière.

Choses dingues«La capacité de refroidir au laser des atomes d’antihydrogène change la donne pour les mesures spectroscopiques et gravitationnelles, et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la recherche sur l’antimatière, comme la création de molécules d’antimatière et le développement de l’interférométrie d’antimatière. chercheurs, Jeffrey Hangst, dans un communiqué.

«Historiquement, les chercheurs ont eu du mal à refroidir l’hydrogène normal avec des lasers, donc l’obtenir avec de l’antihydrogène est un rêve un peu fou pour nous depuis de nombreuses années», ajoute Makoto Fujiwara, le premier promoteur de l’idée d’utiliser un laser. pulsé pour refroidir l’antihydrogène piégé dans ALPHA. «Maintenant, nous pouvons rêver de choses encore plus folles avec de l’antimatière», dit-il.

Il renvoie à la possibilité de le créer en laboratoire et, peut-être, de composer des objets d’antimatière. Une nouvelle frontière s’ouvre sur l’horizon technologique le plus insondable.

RéférenceRefroidissement laser des atomes d’antihydrogène. CJ Baker et coll. Nature volume 592, pages 35–42 (2021). DOI: https: //doi.org/10.1038/s41586-021-03289-6

Photo du haut: l’artiste numérique. Pixabay.