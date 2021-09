Les secrets des masques préférés de Kate Middleton dévoilés – “Conçu à Londres!” | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a stupéfié les fans royaux avec son look chic au fil des ans et au cours de la pandémie – ses masques faciaux ont également étonné. La plupart des masques que Kate Middleton a portés provenaient d’Amaia, une boutique indépendante pour enfants située à seulement 10 minutes en voiture de sa maison de Kensington Palace.

Le masque facial le plus usé de la duchesse de Cambridge est un modèle Liberty rose fait à la main, au prix de seulement 15 £.

Pendant la pandémie, la duchesse a porté des masques réutilisables sur des masques jetables dans la plupart des cas dans le but de réduire les déchets.

Les fans de Royal reconnaîtront le nom de la petite boutique car la duchesse est devenue une cliente fréquente de l’établissement londonien.

Amaia a précédemment déclaré que Kate Middleton avait visité la boutique en 2015 alors qu’elle était enceinte de Charlotte pour acheter des articles pour le prince George.

Ils ont dit : « Trois semaines avant la naissance de la princesse, elle est entrée et a acheté trois cardigans, trois chemises, deux shorts et de longues chaussettes. »

Sur leur site Web, la boutique décrit son histoire vénérée en écrivant : « Conçu à Londres, fabriqué en Espagne dans nos ateliers familiaux traditionnels, auxquels les familles du monde entier font confiance depuis 2004.

« Découvrez notre univers de vêtements chics, raffinés et faciles à porter, fabriqués avec amour et soin pour des enfants joyeux et vivants. »

“Le style unique d’Amaia est une élégance intemporelle et joyeuse sans effort, des looks assortis pour les frères et sœurs, une harmonie de couleurs subtiles et une attention aux détails.”

LIRE LA SUITE: Meghan Markle plus “digne d’intérêt” que Kate Middleton

Le prince William a allumé une bougie pendant que Kate déposait des jonquilles au sanctuaire.

Ils ont pris une minute de silence pour réfléchir aux personnes qui avaient perdu la vie à cause du coronavirus.