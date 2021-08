Les secrets des transformations à couper le souffle de Charlize Theron

La transformation à l’écran pour laquelle Theron est la plus connue est sa descente dans les plus basses profondeurs de l’expérience humaine pour jouer un tueur en série réel Aileen Wuornos dans Patty jenkins‘2003 film, une performance qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice.

“Nous n’en avons jamais discuté comme si de rien n’était, comme un objectif –” Nous allons prendre 30 livres “”, a expliqué Theron à SplicedWire, notant comment Wuornos avait grandi sans abri et avait donné naissance à un enfant à 13 ans. “C’était ‘ t à propos de grossir. Aileen n’était pas grosse. Aileen portait des cicatrices sur son corps à cause de son style de vie, et si j’étais allé faire ce film avec mon corps – physiquement je suis très athlétique – je ne sais pas si je le ferais avoir ressenti les choses qu’Aileen ressentait avec son corps. Il s’agissait d’arriver à un endroit où je me sentais plus proche de la façon dont Aileen vivait. Je ne voulais pas regarder mon corps et voir mes muscles naturels. Ce genre de chose aurait jeté complètement en essayant d’être elle. “

Elle a évité une perruque en faveur de la coiffeuse Katie Swanson affligeant les propres cheveux de Theron pour obtenir la chevelure négligée de Wuornos et ses sourcils ont été décolorés et éclaircis à presque rien.

Bien qu’il puisse sembler qu’elle porte un masque complet en plastique, les seules prothèses étaient sur les paupières de Theron pour les alourdir, et l’ensemble du processus a pris un peu moins d’une heure. Maquilleur Toni G couches à l’aérographe de lavis translucides d’encre de tatouage, texturées avec du mastic de marbre vert, pour donner au visage de Theron un aspect résistant aux intempéries et à la vie dure, et Art sakamoto prothèses dentaires pleines de dents tachées et tordues. Elle portait également des lentilles brunes pour couvrir ses yeux bleus.

“Au moment où nous avons commencé les tests de maquillage et de coiffure, nous nous étions tellement habitués à mon [Aileen] visage, “Theron a partagé avec Winfrey en 2005.” J’y suis resté la plupart du temps pendant que j’étais sur le plateau. Je portais les vêtements d’Aileen tout le temps, j’avais mes cheveux comme elle le ferait, alors l’équipe a vraiment appris à me connaître sous le nom d’Aileen. »

Quant à son poids, “J’ai juste pensé:” Je vais voir combien je peux gagner “”, a-t-elle déclaré. Heureusement, le processus a commencé “à Noël, donc c’était parfait. J’ai fini les desserts de tout le monde.”