Les secrets du casque PSVR 2 renversés indiquent de gros buffs de fonctionnalités, des jeux hybrides

in

TL;DR

De nouveaux détails sur le prochain casque VR de Sony pour la PlayStation 5 ont été divulgués lors d’une conférence privée de développeurs. Le casque, provisoirement nommé PSVR 2, peut arborer un écran amélioré, de nouveaux contrôleurs et un matériel de casque amélioré. Le casque VR peut également introduire un nouveau modèle de jeux hybrides, offrant aux joueurs la possibilité de télécharger et de jouer à la version traditionnelle ou VR des titres.

Sony a dévoilé les détails de son prochain PSVR 2 il y a quelques mois, mais s’est principalement concentré sur les spécifications du contrôleur. Maintenant, les détails présumés d’une rencontre privée de développement Sony ont versé de nouveaux détails sur le système dans son ensemble.

La conférence, qui a eu lieu le 3 août, a été rapportée pour la première fois par la chaîne YouTube PSVR Without Parole (via UploadVR). Vous pouvez regarder la vidéo dans son intégralité ci-dessous.

PSVR 2 : améliorations matérielles

Le PSVR 2 peut arborer un écran OLED amélioré et plus dense avec une résolution de 2 000 x 2 040 par œil. Associé à la prise en charge HDR, cela devrait améliorer les visuels à pas de géant par rapport à l’affichage de 1 920 x 1 080 sur le PSVR d’origine. L’écran PSVR 2 gagnerait également un champ de vision de 110 degrés, contre 100 degrés pour le modèle d’origine.

Ce nouveau matériel est également soutenu par un logiciel. Le PSVR 2 utiliserait une résolution de mise à l’échelle flexible, redistribuant la puissance de rendu et améliorant les détails en fonction de la concentration de l’utilisateur. Rendu Foveated, qui ajuste la charge de travail de rendu en fonction de la position des yeux de l’utilisateur. Ces deux fonctionnalités exerceraient moins de pression sur la PlayStation 5, améliorant ainsi les performances du jeu lorsqu’elles sont utilisées ensemble.

En ce qui concerne le retour, il y a un “moteur rotatif” utilisé dans le casque lui-même, par fuite. Grâce à la révélation de mars de Sony, nous avons déjà vu les contrôleurs, mais il est maintenant évident qu’ils auront des capteurs capacitifs pour le pouce, le majeur et l’index. Cela devrait contribuer grandement à améliorer le suivi individuel des doigts et à donner aux utilisateurs un contrôle plus naturel sur les personnages du jeu. Des déclencheurs adaptatifs sont également disponibles.

Fait intéressant, le nouveau matériel peut également s’accompagner d’un changement dans la philosophie de distribution des jeux de Sony. Par PSVR Without Parole, Sony souhaite que les développeurs donnent aux utilisateurs la possibilité de jouer à des jeux traditionnellement affichés ou sur le PSVR 2. Les utilisateurs n’auraient pas à valider la version du jeu qu’ils souhaitent car les deux formats seront disponibles au téléchargement. C’est un grand changement pour les utilisateurs mais aussi pour les développeurs, qui devraient envisager de créer des jeux adaptés au jeu traditionnel et VR. Quoi qu’il en soit, ce modèle de « jeux hybrides » pourrait être essentiel pour le succès de masse de la VR sur consoles à l’avenir.

On ne sait pas si le PSVR 2 peut lire les titres PSVR originaux. Compte tenu de la nécessité supplémentaire de traiter le grognement, il semble également peu probable que le système soit utilisable avec la PS4.

PSVR 2 : Quand sera-t-il lancé ?

Alors, à quand le lancement du PSVR 2 ? Pour l’instant, il n’y a toujours pas de mot de Sony lui-même. Notamment, la société fait toujours référence au système sous le nom de NGVR (Next-Gen VR). La société prévoit cependant d’annoncer les détails du lancement «début 2022».

Compte tenu du succès de la PS5 en tant qu’unité autonome, Sony n’a pas besoin de précipiter le développement de son système. Il reste le seul joueur de console avec un casque VR capable, d’autant plus que Microsoft a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se plonger dans l’espace. Si vous ne pouvez pas attendre, le PSVR d’origine est compatible avec la PS5 et vous pouvez toujours en acheter un pour environ 560 $.

Que pensez-vous du nouveau PSVR 2 détails? Faites le nous savoir dans les commentaires.