Les secrets du mont Olympe, la plus grande montagne du système solaire, presque trois fois plus haute que l’Everest | Vie

À son époque, c’était le plus grand volcan du système solaire et sa surface est aussi grande que celle de l’Italie. Sa taille étonne les astronomes.

Nous avons tendance à tout mesurer en termes mondains. C’est ce que nous savons. Mais Presque tout sur Terre est petit, comparé au système solaire.

La plus haute montagne de la Terre est l’Everest, qui culmine à 8 849 mètres. Un peu plus qu’une colline escarpée par rapport à Olympus Mons, sur Mars, la montagne et le plus haut volcan du système solaire, avec 21 287 mètres de haut.

Non seulement il impose ce qu’il mesure haut. Aussi, à tous les niveaux. Il a une superficie de près de 300 000 kilomètres carrésC’est donc aussi grand que l’Italie (301 000 kilomètres carrés) ou l’Allemagne (357 000 kilomètres carrés). Ici vous pouvez le voir en vidéo :

C’est un volcan qui n’aurait jamais pu se produire sur Terre.

Quoi Mars n’a pas de couches technologiquesIl s’est toujours tenu au même endroit avec la lave qui coulait depuis des années, c’est pourquoi il est si haut et si large.

Il est estimé que il s’est éteint il y a deux millions d’années, c’est donc un jeune volcan, géologiquement parlant.

Sa taille est si grande à l’intérieur d’une petite planète, comme Mars, que si nous nous rendions à la surface nous ne pouvions voir l’ensemble du volcan d’aucun point, en raison de la courbure de la planète. Fermer, au lieu d’une montagne, nous verrions un mur.

À l’œil nu d’un télescope, il n’est pas possible de dire s’il s’agit d’une montagne.

Au 19ème siècle, il ressemblait à une tache blanche, c’est pourquoi l’astronome italien Schiaparelli l’a baptisé du nom de Nix Olympica, Neiges de l’Olympe.

Un nom qui s’est avéré être une prémonition, comme le Mont Olympe c’était une montagne où vivaient les dieux grecs.

Au milieu du 20e siècle, des reflets brillants ont été détectés, et il y avait des spéculations sur une possible réflexion de la glace, de la lave volcanique et même des signaux d’extraterrestres…

Ce que les astronomes ont vu avec les télescopes n’était pas une montagne, mais les nuages ​​autour du volcan.

Enfin, en 1971, la sonde Mariner 9 a atteint Mars, devenant le premier vaisseau terrestre à voyager vers une autre planète. C’est elle qui a photographié ce Nix Olympica, et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un volcan. Le plus haut connu du système solaire.

Donc le nom a été changé pour le plus approprié Olympe Mons, c’est-à-dire, Mont Olympe.

C’est un vieux rêve des astronautes de voyager là-bas, mais cela ne se produira pas de si tôt, du moins pas lors des premières missions habitées vers Mars.

La raison en est que C’est l’un des pires endroits pour atterrir car il y a beaucoup de poussière en suspension.