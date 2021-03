Les secrets du rêve lucide, à la portée des neurosciences

30/03/2021 à 08h00 CEST

Les traditions religieuses qui ont exploré le monde des rêves offrent des perspectives intéressantes aux neurosciences pour comprendre les comportements neuronaux associés à ces expériences, en particulier ceux liés au rêve lucide, de nouvelles recherches soulèvent.

Les rêves ont commencé à être étudiés scientifiquement au siècle dernier, mais diverses religions ont souligné depuis bien plus longtemps l’importance des rêves dans leurs doctrines.

Pour la biologie, le sommeil est à la base de nombreuses fonctions physiologiques et psychologiques, telles que la réparation des tissus, la croissance, la consolidation de la mémoire et l’apprentissage.

Pendant que nous dormons, nous rêvons souvent: nous éprouvons des images, des sons, des pensées et des sensations qui nous aident à renforcer la mémoire et l’apprentissage.

Les rêves les plus élaborés contiennent des scènes, des personnages, des décors et des objets et se produisent généralement dans la phase dite REM, qui se produit dans la dernière partie du cycle de sommeil.

De toutes les expériences de rêve, la plus significative est connue sous le nom de rêve lucide (DL), au cours de laquelle nous réalisons que nous rêvons.

Lors d’un rêve lucide, la personne peut non seulement se contrôler et contrôler ses actions, mais aussi intervenir à volonté dans l’environnement, les personnages et le développement de son rêve. On pense même que l’expérience de la mort imminente serait un rêve lucide.

Pour la philosophie, les expériences de rêve ont toujours eu un sens plus profond: sans le rêve, l'être humain ne se serait jamais senti poussé à une analyse du monde, a déclaré Nietzsche.

Le philosophe allemand a également considéré que les rêves sont probablement à l’origine de mythes et de croyances religieuses.

Les religions ont également trouvé une source d’inspiration dans les rêves, comme en témoignent les recherches menées à l’Université fédérale de Rio Grande do Norte, au Brésil, dont les résultats sont publiés dans la revue Frontiers in Psychology.

Cette recherche a examiné comment chacune des principales religions a interprété les rêves à travers l’histoire, à la fois la TA et d’autres états conscients qui se produisent pendant que nous dormons.

Il met en évidence que les manuscrits hindous, datant de plus de 2000 ans, divisent la conscience en éveil, sommeil (y compris LD) et sommeil profond.

De plus, dans la tradition bouddhiste, les moines tibétains pratiquent le « Dream Yoga », une technique de méditation qui enseigne aux rêveurs à reconnaître le rêve, à surmonter toutes les peurs lorsqu’ils sont lucides et à contrôler le contenu du rêve.

Il souligne également que, dans les écritures islamiques, LD est considéré comme un état d’esprit de grande valeur et une manière spéciale pour les initiés de réaliser des expériences mystiques.

Souvenez-vous également que le théologien chrétien Augustin d’Hippone (354–430 après JC) a mentionné la LD comme une sorte d’avant-goût de l’au-delà, lorsque l’âme se sépare du corps.

Et qu’au XIXe siècle, certaines branches de la religion spirite soutiennent que LD précède les expériences hors du corps pendant le sommeil.

Domaine des neurosciences

La première chose que cette recherche a observée est que, alors que les monothéismes abrahamiques (judaïsme, christianisme et islam) reconnaissent les rêves comme un moyen de communiquer avec Dieu pour comprendre le présent et prédire l'avenir, les religions hindoues traditionnelles (bouddhisme et hindouisme) sont plus engagées dans cultiver la conscience de soi, c'est pourquoi ils ont développé des techniques spécifiques pour induire la TA et être témoin du sommeil, expliquent les chercheurs dans leur article.

En analysant ce panorama entre religions et rêves, les chercheurs considèrent que les enseignements des traditions religieuses du monde entier offrent des perspectives importantes aux scientifiques qui souhaitent comprendre toute la gamme de la phénoménologie de la DL, telle qu’elle a émergé à travers l’histoire du monde.

De toutes les expériences de rêve étudiées, les scientifiques attirent l’attention sur l’opportunité d’étudier, du côté des neurosciences, les pratiques de yoga du rêve tibétain, qui présentent les connaissances disponibles directement de la conscience sous le niveau du soi conventionnel.

Ils pensent que grâce à l’électroencéphalographie (EEG), qui enregistre l’activité bioélectrique du cerveau dans des conditions basales de repos, d’éveil ou de sommeil, la dynamique neuronale de ces états sera mieux comprise.

Cette stratégie permettrait d’aborder chacune des quatre pratiques de visualisation de ce yoga tibétain: les rêves ordinaires (à la fois lucides et non lucides), les rêves de clarté (à la fois lucides et non lucides) et les rêves de lumière claire (ils n’apparaissent que comme LD), et ainsi obtenir la compréhension de leurs signatures neuronales.

Ils ajoutent que cette recherche permettrait de mieux comprendre comment les pratiques liées à la TA peuvent influencer la neuroplasticité, ainsi que si elles peuvent fonctionner comme une technique d’atténuation des états d’anxiété et de dépression, ou si cela peut être un outil utile dans les sociétés modernes. pour développer une meilleure stabilité émotionnelle.

Référence

Le rêve de Dieu: comment la religion et la science voient-elles le rêve lucide et d'autres états de conscience pendant le sommeil? Sergio A. Mota-Rolim et coll. De face. Psychol., 6 octobre 2020. DOI: https: //doi.org/10.3389/fpsyg.2020.555731

Photo du haut: rêve lucide. Mark Sebastian.Ficlkr.