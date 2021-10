Les secrets sont finis, tout comme les nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro à l’intérieur | La technologie

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro continuent de défrayer la chronique, il semblerait que Google ne garde pas bien les secrets et encore plus de données concernant ces terminaux ont été divulguées.

Les nouveaux terminaux Google ont une date de présentation du 19 octobre, il ne nous reste plus beaucoup de jours pour connaître ces appareils de première main. Mais avant qu’elles ne soient montrées au monde, pratiquement toutes leurs données ont été divulguées..

Les fuites sur ces appareils ont retiré toute la magie du lancement de Google. Et, est-ce que ce seraient les premiers terminaux haut de gamme de Google depuis le lancement des Google Pixel 4 et 4 Pro.

À ce jour, Google s’était concentré sur le lancement d’appareils de milieu de gamme sur le marché, mais il semble que cela se soit terminé avec le lancement de ces deux nouveaux appareils. La première information que nous avons apprise est qu’ils auraient leur propre processeur.

Oui, Les Pixel 6 et 6 Pro intégreraient le Google Tensor en tant que processeur. Le Pixel 6 aurait un écran de 6,4 pouces avec 90 Hz comme taux de rafraîchissement, tandis que le Google Pixel 6 Pro intégrerait un écran de 6,70 pouces avec 120 Hz comme taux de rafraîchissement.

Côté autonomie, le Google Pixel 6 aurait une batterie de 4 080 mAh et le grand frère, le Google Pixel 6 Pro, intégrerait une batterie de 5 003 mAh. La différence de capacité est assez notable, du moins en nombre.

Il faudra attendre les premières analyses si cette différence de capacité se traduit par une meilleure autonomie pour le modèle pro des appareils Google. La charge rapide du Pixel 6 resterait à 21W et le Pixel 6 Pro atteindrait 23W.

La vérité est que ce n’est pas une charge rapide qui peut rivaliser avec ce que proposent des entreprises telles que Xiaomi, realme ou OnePlus. Mais Google n’a jamais été un exposant à cet égard. Un autre détail qui a été divulgué est qu’ils auraient une résistance à l’eau.

Plus précisément, les deux appareils auraient la certification IP68 pour protéger à la fois la poussière et l’eau. L’écran serait protégé par Gorilla Glass Victus pour éviter tout type de casse en cas de chute de l’appareil..

Les dernières données qui auraient été révélées sont les caméras, le Google Pixel 6 aurait la configuration suivante : capteur principal 50 mégapixels, capteur secondaire ultra grand angle.

Le Google Pixel 6 Pro serait doté du même capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 64 mégapixels. Ces terminaux visent à concurrencer haut dans la photographie.

Il ne reste plus beaucoup de détails sur ces appareils, en fait, la plupart des spécifications ont été divulguées. La seule chose intéressante sera de voir comment fonctionne le processeur Google Tensor qui sera le cerveau de ces appareils.