Les secteurs de l’alimentation, de l’épicerie et de la restauration aident le marché de détail indien à enfin franchir le niveau de vente d’avant Covid

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le marché de la vente au détail de produits alimentaires et d’épicerie dominé par les MPME en Inde a conduit la reprise des ventes au détail au-delà des niveaux d’avant la pandémie en octobre. La croissance des ventes du segment de l’alimentation et de l’épicerie s’est élevée à un impressionnant 31 % par rapport à octobre 2019. Le segment des restaurants à service rapide (QSR) a également enregistré une croissance de 29 % par rapport aux niveaux d’octobre 2019. Parmi les neuf sous-secteurs de l’ensemble du secteur de la vente au détail en Inde, les segments de l’alimentation, de l’épicerie et des restaurants ont enregistré les niveaux de croissance les plus élevés par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Les données ont été partagées par l’association des détaillants Retailers Association of India (RAI) dans sa dernière étude de marché. Les marchés des articles de sport et de la bijouterie ont également atteint leur ampleur avec une croissance de 26 % et 24 % respectivement en octobre par rapport aux niveaux de 2019.

« Le plus gros coup de pouce sera du point de vue des vêtements, des accessoires portables, des chaussures, des bijoux, etc., qui illustrent l’enthousiasme des clients sur le marché. Il y a une certaine demande refoulée et les gens ont de l’argent à dépenser cette saison des fêtes, ce qui devrait aider à relancer le secteur », a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la RAI à Financial Express Online.

Alors que les ventes au détail globales ont affiché une croissance de 14% en octobre par rapport aux niveaux d’avant Covid et une croissance de 34% par rapport aux niveaux d’octobre 2020 après une reprise proche de 100% en septembre de cette année, les segments du mobilier et de l’ameublement, de la beauté / bien-être et des soins personnels, des chaussures étaient pas encore atteint un rétablissement complet. Les trois secteurs ont perdu 4%, 7% et 2% de leurs ventes en octobre pour atteindre une croissance au niveau d’avant la pandémie.

« Afin de comprendre l’impact complet de la saison des festivals sur les ventes au détail, il est essentiel de voir les chiffres d’octobre et de novembre combinés. On attendrait les résultats du mois de novembre pour tirer des conclusions définitives. Cependant, tous les signes indiquent une tendance positive », a déclaré Rajagopalan dans l’enquête.

La reprise dans les secteurs clés est également probablement due à la saison des fêtes en cours, en particulier à Diwali, alors que les gens se pressaient sur les marchés pour les achats festifs tels que les bijoux, les vêtements, tandis que les restaurants ont également pu tirer parti de la reprise ainsi que du taux élevé de vaccination. Selon la RAI, alors que le pays parvient à vacciner plus d’un milliard de citoyens, le secteur de la vente au détail espère établir un rythme de reprise régulier pendant le trimestre des fêtes en cours.

