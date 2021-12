Les secteurs de l’infra, de l’immobilier, de l’assurance, de l’automobile parmi les grands thèmes en 2022 ; facteurs clés à surveiller pour l’année prochaine

Les moyennes et petites capitalisations qui ont émergé avec des bilans solides après la pandémie ont une visibilité de plusieurs années de forte croissance des revenus ainsi qu’une expansion des marges, après près de 5 ans.

Par S Hariharan

Les actions indiennes ont surperformé leurs pairs asiatiques et des marchés émergents cette année – Nifty est en hausse de 23% contre (-4%) pour l’indice MSCI Asie-Pacifique et (-5,5%) pour l’indice MSCI Marchés émergents. De nombreux commentaires se sont concentrés sur la façon dont la prime de valorisation de l’Inde par rapport aux marchés comparables est supérieure de plus d’un écart-type à son niveau à plus long terme. Néanmoins, au cours des 12 derniers mois, les révisions consensuelles des bénéfices par rapport aux estimations pour l’exercice 23 pour les composants Nifty ont également été d’environ 20 % (Données : Bloomberg).

Ce qui est plutôt remarquable, c’est que les projections de bénéfices à 1 an pour Nifty sont restées plus ou moins constantes au cours des 2 1/2 dernières années (impliquant une période de croissance perdue) et imputent actuellement une croissance de 22 %. Il existe actuellement des facteurs qui contribuent à l’incertitude quant à la croissance des revenus ainsi qu’aux marges d’exploitation qui seraient nécessaires pour atteindre ces bénéfices.

Au niveau du chiffre d’affaires, une reprise significative de la croissance du crédit ainsi que de la consommation sont des facteurs clés, car les investissements privés ne contribuent toujours pas de manière significative à l’activité – la consommation privée est actuellement de 15 % inférieure à la tendance pré-covid tandis que la FBCF est inférieure de 10 % . Il est vital que le gouvernement accélère sa poussée sur les dépenses budgétaires, afin d’aider la consommation rurale. Il y a sept États qui doivent tenir des élections à l’Assemblée en 2022 et historiquement, la période de préparation a eu tendance à assister à une augmentation significative des dépenses.

En raison des différentes politiques visant à lutter contre la propagation de la dernière vague de covid dans différents pays, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement persisteront presque certainement jusqu’au premier semestre 2022 et continueront de contribuer aux impulsions inflationnistes via les produits bruts et intermédiaires. Les banques centrales des pays développés se sont déjà engagées à réduire les accommodements monétaires. Bien que les taux d’intérêt continuent d’être modérés actuellement, il est fort probable que l’année à venir verra une augmentation d’environ 50 à 100 points de base des taux de référence à l’échelle mondiale et en Inde.

Au niveau de la marge opérationnelle, Nifty ainsi que les sociétés NSE500 ont connu leur meilleure année depuis une décennie – 16,3% pour les sociétés Nifty et 14,7% pour les sociétés NSE500, soit près de 250 points de base de plus que le niveau médian des 9 dernières années (Data : Bloomberg). Bien que l’avantage de la rationalisation des coûts puisse être conservé en partie, les résultats du trimestre de septembre 2021 suggèrent que le pouvoir de fixation des prix est beaucoup plus faible et que l’inflation des coûts des intrants n’a pas encore été répercutée sur les consommateurs. Par conséquent, il serait presque certainement vrai que les marges d’exploitation se contracteraient de manière significative au cours de l’EX23.

Dans ce contexte, où la valorisation a déjà intégré un environnement de croissance favorable, il serait conseillé d’investir dans les secteurs et les actions qui font face à moins de vents contraires pour générer une croissance des bénéfices. Les chantiers de construction d’infrastructures ont une grande visibilité en termes de carnet de commandes et d’activité d’appel d’offres gouvernemental. Les valeurs immobilières cotées devraient bénéficier des gains de parts de marché d’acteurs peu organisés et d’un environnement très favorable aux acquéreurs de logements neufs. Les actions automobiles ont des valorisations favorables et un pouvoir de fixation des prix adéquat pour reprendre la croissance des bénéfices à partir d’une base faible, une fois que la reprise de la demande s’amorcera.

Au niveau de l’indice, des facteurs macroéconomiques tels que les flux d’investisseurs découlant des politiques des banques centrales mondiales ainsi que le durcissement des taux d’intérêt, serviraient à comprimer les valorisations globales et 2022 serait probablement une année de divergence significative des performances entre les secteurs. Les moyennes et petites capitalisations qui ont émergé avec des bilans solides après la pandémie ont une visibilité de plusieurs années de forte croissance des revenus ainsi qu’une expansion des marges, après près de 5 ans.

(S Hariharan, Head – Sales Trading, Emkay Global Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

